СКС организует в самарских ТЦ выездные центры обслуживания клиентов

"Самарские коммунальные системы" организовали экспериментальную работу выездных центров обслуживания клиентов в двух торговых центрах Самары.

В субботу, 14 октября, с 11:00 до 15:00 сотрудники сбытового подразделения СКС будут находиться в ТРК "Космопорт" и "Аврора Молл".

Посетители этих центров смогут узнать о наличии и сумме задолженности, на месте оплатить услуги водоснабжения и водоотведения, получить необходимые справки и информацию.

Также выездные ЦОКи будут проводить акцию: если абонент СКС внесет авансовый платеж не менее 500 рублей или оплатит свой долг, он получит сладкий подарок.

"Компания старается работать так, чтобы оплату за предоставленные услуги и погашение задолженности было легко осуществлять, а самые добросовестные плательщики еще и поощрялись", — отмечают в СКС.









