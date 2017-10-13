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ЖКХ и благоустройство Общество

СКС организует в самарских ТЦ выездные центры обслуживания клиентов

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самарские коммунальные системы" организовали экспериментальную работу выездных центров обслуживания клиентов в двух торговых центрах Самары.

В субботу, 14 октября, с 11:00 до 15:00 сотрудники сбытового подразделения СКС будут находиться в ТРК "Космопорт" и "Аврора Молл".

Посетители этих центров смогут узнать о наличии и сумме задолженности, на месте оплатить услуги водоснабжения и водоотведения, получить необходимые справки и информацию.

Также выездные ЦОКи будут проводить акцию: если абонент СКС внесет авансовый платеж не менее 500 рублей или оплатит свой долг, он получит сладкий подарок.

"Компания старается работать так, чтобы оплату за предоставленные услуги и погашение задолженности было легко осуществлять, а самые добросовестные плательщики еще и поощрялись", — отмечают в СКС.




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