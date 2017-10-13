МегаФон: "Включайся! Слушай" стал самым популярным тарифом у продвинутых самарцев

По итогам четырех месяцев продаж тарифной линейки "Включайся!" в Самарской области лидером стал пакет "Слушай". Его подключают 40% всех, кто выбрал новую линейку для использования современных цифровых сервисов. Второе и третье места по популярности заняли "Говори" (25%) и "Общайся" (17%). Половина абонентов тарифов "Включайся!" пользуются скоростной сетью 4G.

Среди тех, кто выбрал пакет "Слушай", 45% — новые абоненты оператора. Остальные — действующие клиенты. Часть из них — с появлением линейки "Включайся!" предпочла голосовому тарифу пакетный, решив открыть для себя мир мобильного интернета.

"Тариф "Включайся! Слушай" является наиболее подходящим способом "попробовать на вкус" высокотехнологичные цифровые сервисы. При невысокой цене в 350 руб. пакет включает довольно большой объем интернет-трафика — 12 Гб, 300 минут на звонки по всей России, безлимит на самые популярные мессенджеры WhatsApp, Viber, eMotion и музыкальные ресурсы BOOM, Яндекс.Музыка, Zvooq, ВКонтакте Музыка. Для обладателей современных смартфонов, а таких среди абонентов "Включайся!" 75%, это оптимальный объем услуг и сервисов, — комментирует директор Самарского отделения компании "МегаФон" Максим Токаренко.

"Слушай" стал рекордсменом во всех крупных городах Самарской области, заняв в среднем долю в 45%. Самым популярным он стал в Тольятти — почти 48% всех подключений на линейку.

Список самых популярных опций для линейки "Включайся!" неизменен с момента запуска тарифа. Жители области по — прежнему чаще всего пользуются опцией "Безлимитные SMS" (41%) и опцией, открывающей доступ к неограниченному общению в соцсетях — ВКонтакте, Oдноклассники, Facebook (34%).