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МегаФон: "Включайся! Слушай" стал самым популярным тарифом у продвинутых самарцев

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам четырех месяцев продаж тарифной линейки "Включайся!" в Самарской области лидером стал пакет "Слушай". Его подключают 40% всех, кто выбрал новую линейку для использования современных цифровых сервисов. Второе и третье места по популярности заняли "Говори" (25%) и "Общайся" (17%). Половина абонентов тарифов "Включайся!" пользуются скоростной сетью 4G.

Среди тех, кто выбрал пакет "Слушай", 45% — новые абоненты оператора. Остальные — действующие клиенты. Часть из них — с появлением линейки "Включайся!" предпочла голосовому тарифу пакетный, решив открыть для себя мир мобильного интернета.

"Тариф "Включайся! Слушай" является наиболее подходящим способом "попробовать на вкус" высокотехнологичные цифровые сервисы. При невысокой цене в 350 руб. пакет включает довольно большой объем интернет-трафика — 12 Гб, 300 минут на звонки по всей России, безлимит на самые популярные мессенджеры WhatsApp, Viber, eMotion и музыкальные ресурсы BOOM, Яндекс.Музыка, Zvooq, ВКонтакте Музыка. Для обладателей современных смартфонов, а таких среди абонентов "Включайся!" 75%, это оптимальный объем услуг и сервисов, — комментирует директор Самарского отделения компании "МегаФон" Максим Токаренко.

"Слушай" стал рекордсменом во всех крупных городах Самарской области, заняв в среднем долю в 45%. Самым популярным он стал в Тольятти — почти 48% всех подключений на линейку.

Список самых популярных опций для линейки "Включайся!" неизменен с момента запуска тарифа. Жители области по — прежнему чаще всего пользуются опцией "Безлимитные SMS" (41%) и опцией, открывающей доступ к неограниченному общению в соцсетях — ВКонтакте, Oдноклассники, Facebook (34%).

Гид потребителя

Последние комментарии

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здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

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Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

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ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

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Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

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Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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