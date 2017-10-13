Переезд в Крутых Ключах закрыли из-за проволочек с документами

В пятницу, 13 октября, в 9 утра по причине несоблюдения технических условий в Самаре закрылся железнодорожный переезд, расположенный в месте пересечения ул. Мира и железной дороги участка Козелковская - Водинская в микрорайоне Крутые Ключи.

Жители микрорайона Кошелев парк оказались отрезанными от основной транспортной артерии города - Московского шоссе.

"Ситуация очень печальная, - прокомментировал ситуацию ответственный по работе со СМИ корпорации "КОШЕЛЕВ" Сергей Захаров. - Мы прекрасно понимаем, что людям перекрыли единственную транспортную артерию, связывающую два микрорайона. Дети жителей Кошелев-парка ходят в школу №7, которая находится в Крутых Ключах, в детские сады того же микрорайона, многие ездят на работу через переезд. И мы негативно относимся к такому повороту событий. В свою очередь, Корпорация "КОШЕЛЕВ" прикладывает все усилия для прояснения данной ситуации и содействия в открытии дороги".

По словам Сергея Захарова, данный переезд был благоустроен на средства корпорации, строительство обошлось в 40 млн рублей. В июле нынешнего года транспортная точка перешла на безвозмездной основе Самарской области. Однако из-за проволочек с документами, регламентирующими работу данного переезда, в Куйбышевской железной дороге решили его закрыть.

В КбшЖД пообещали закрыть переезд "на замок" и выставить бетонные блоки.