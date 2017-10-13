За год цены на квартиры в городах Самарской области снизились на 5%

Цены на недвижимость в Самаре продолжают снижаться. Такие данные опубликовал региональный минстрой со ссылкой на данные аналитического отчета Самарского областного фонда жилья и ипотеки.

"В сентябре 2017 года значение средней удельной цены предложения одного квадратного метра по городским округам снизилось на 50 рублей по отношению к аналогичному показателю августа 2017 года. Это незначительная коррекция. За год (по сравнению с сентябрем 2016 года) снижение более существенное — на 2 327 рублей или 5,02%", — отметила врио исполнительного директора СОФЖИ — руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования Наталья Ладова.

Всего при проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости городских округах Самарской области было проанализировано 13 тыс. уникальных предложений к продаже, опубликованных в СМИ в сентябре 2017 года.

На первом месте по количеству предложений находится Самара — 4,9 тыс. квартира, на втором с небольшим отставанием — Тольятти с 4873 квартирами. Замыкает список Похвистнево– к продаже предложено 114 квартир.

По результатам мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв. м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городах региона в сентябре 2017 г. составила 44,1 тыс. рублей.

Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре — 55,9 тыс. руб., самая низкая, также традиционно — в Октябрьске — 23 ,3 тыс. рублей.

Наиболее активным в сентябре 2017 г. был рынок в Отрадном (индекс активности, то есть отношение количества предложений к количеству жителей, здесь составил 7,2), наименее — в Похвистнево и Кинеле (индекс активности 3,9 и 4 соответственно). В Самаре активность рынка находилась на уровне 4,2, в Тольятти — 6,9.