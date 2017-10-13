Цены за пользование охотничьими угодьями в регионе могут вырасти в сотни раз

В четверг, 12 октября, в Самарской губернской думе состоялось заседание общественной комиссии по охоте и рыболовству при комитете по сельскому хозяйству и продовольствию.

Главной темой обсуждения стал проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности". Именно этот документ будет служить основой при работе в сфере охотничьего хозяйства.

В соответствии с этим документом планируется установление дифференцированной ставки платы для каждого российского региона. В настоящее время размер ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, для Самарской области установлен в 3 копейки за 1 гектар в год. Если новое постановление будет принято, размер ставки значительно увеличится: за размещение егерского кордона и охотничьей базы она составит 3,4 тыс. руб./га, за размещение вольеров и ограждений — 84,6 руб. за гектар.

Этот проект обсуждается уже не в первый раз. В марте 2017 г. после обсуждения этого вопроса на заседаниях профильных комитета и комиссии думы было направлено обращение в правительство РФ с конкретными предложениями по доработке проекта постановления. 12 октября члены общественной комиссии приняли решение направить в федеральный центр повторное обращение. Депутаты и общественники единодушно высказали мнение о необходимости пересмотра действующих ставок платы, однако высказались против их чрезмерного и резкого увеличения. Они подчеркнули, что чрезмерное увеличение платежей может негативно отразиться на деятельности охотхозяйств, на которых будут возложены обязательства по проведению целого комплекса лесохозяйственных мероприятий, включая противопожарное обустройство лесов и так далее. При этом оценка регулирующего воздействия обсуждаемого проекта нормативного правового акта не проводилась.

Высказывались также предложения о необходимости установления временного переходного периода для лиц, ранее оформивших договорные отношения по аренде лесного участка на всю площадь лесного фонда в границах охотничьих угодий, так как это может многократно увеличить затраты на погашение обязательных платежей для охотпользователей. При этом члены общественной комиссии предложили на время переходного периода сохранить арендные ставки в прежнем размере.