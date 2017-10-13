В Самаре бомжа достали из подвала через четыре месяца после смерти

В Самаре установили личность мужчины, чье тело достали из подвала 6 июня 2017 года.
По данным источника в правоохранительных органах, к тому моменту мужчина уже был мертв примерно четыре месяца.
Сейчас проводится экспертиза для установления причины смерти. Полиция же, наконец, установила личность погибшего — он оказался лицом без определенного места жительства 1961 года рождения.
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Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат