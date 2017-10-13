В Самаре бомжа достали из подвала через четыре месяца после смерти

В Самаре установили личность мужчины, чье тело достали из подвала 6 июня 2017 года.

По данным источника в правоохранительных органах, к тому моменту мужчина уже был мертв примерно четыре месяца.

Сейчас проводится экспертиза для установления причины смерти. Полиция же, наконец, установила личность погибшего — он оказался лицом без определенного места жительства 1961 года рождения.