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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Отмечать День работников дорожного хозяйства будем ударным трудом"

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 13 октября, рабочий день врио губернатора Дмитрия Азарова начался рано утром с посещения стадиона "Самара Арена". В частности, глава региона ознакомился с ходом дорожных работ на ул. Арена 2018 и прилегающих к ней проездах.

Дмитрий Азаров: "Отмечать День работников дорожного хозяйства будем ударным трудом" Дмитрий Азаров: "Отмечать День работников дорожного хозяйства будем ударным трудом"
Фото: Андрей Савельев

В районе Радиоцентра продолжаются работы по строительству масштабной транспортной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года. Напомним, по территории пройдут две основные магистрали — ул. Арена 2018 и Дальняя.

Находящаяся в максимальной степени готовности ул. Арена 2018 — это 2,5-километровая магистраль, которая станет основным маршрутом для болельщиков. Она соединяет Волжское шоссе с ул. Демократической, имеет четыре полосы движения (по две в каждом направлении) и шестиметровую разделительную полосу, на которой продолжается монтаж световых опор. Главной особенностью новой улицы станет широкий тротуар, кроме того, там построят два подземных пешеходных перехода, а также тоннель для велосипедистов.

Около стадиона ул. Арена 2018 будет соединяться с ул. Дальней — эта развязка уже практически готова. Непосредственно в месте примыкания Волжского шоссе и Арены 2018 продолжается строительство проездов общей протяженностью 2 км.

Работы здесь ведутся в круглосуточном режиме: подрядчик — компания XXI век — прикладывает максимум усилий, чтобы уложить нижнее покрытие до наступления дождливой погоды. После чего начнется монтаж  освещения, оборудование тротуаров.

Об общей ситуации с дорожной сетью вокруг "Самара Арена" Дмитрию Азарову доложил врио министра транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин. Он подробно рассказал главе региона о готовности каждой магистрали и заверил, что до 25 октября проезд будет обеспечен по всем дорогам.

Дмитрию Азарову пояснили, что опасения вызывает лишь один 300-метровый участок, где продолжается обустройство "ливневки". Но отставание не критическое, и до 25 октября подрядчик все проблемы решит.

Качество дорожного полотна также не вызывает опасений, рассказали главе региона. Специальные добавки, которые используются при дорожных работах, обеспечивают необходимую плотность полотна.
Как отметил Дмитрий Азаров, строительство дорожной сети ведется хорошими темпами и сомнений, что все будет выполнено в срок, нет.

Дмитрий Азаров пообщался и с рабочими. В первую очередь, глава региона поздравил их с наступающим Днем работников дорожного хозяйства — он отмечается в третье воскресенье октября. Глава региона также отметил, что занятые на строительстве дорог в Радиоцентре вряд ли будут его праздновать.

"Идет активная приемка работ. Отдыхать дорожникам некогда, отмечать праздник будем ударным трудом", — сказал Дмитрий Азаров.

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