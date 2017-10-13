Облачные решения IP-телефонии открывают новые возможности для бизнеса

Бизнес все чаще обращается к услуге IP-телефонии. Если еще несколько лет назад виртуальные АТС в основном пользовались спросом в Москве и Санкт-Петербурге, то сейчас преимущества цифровых решений оценили регионы, в том числе и Самарская область.

Компания "Телфин" (ООО "Лайф-Телеком") — один из пионеров IP-телефонии — работает на рынке почти 14 лет. За это время непривычная поначалу идея использовать Интернет для бизнес-коммуникаций превратилась в удобный и эффективный инструмент, без которого сложно представить как крупную корпорацию, так и небольшую фирму. А обычный телефон благодаря новым технологиям из средства голосового общения вырос в современный телекоммуникационный комплекс с массой дополнительных возможностей для развития и роста бизнеса.

Сейчас решения для бизнес-аудитории в облаке — понятная и используемая многими вещь. Современное востребованное рынком решение — это тот инструмент, который должен оптимально вписываться в систему коммуникаций компании и обеспечивать многофункциональность и простоту в управлении.

Облачная телефония открывает даже небольшой компании на старте бизнеса доступ к большим возможностям без значительных единовременных вложений. Во-первых, в отличие от обычного медного провода, входящего в офис, IP-телефония от "Телфин" позволяет объединять сотрудников в единое телеком-пространство независимо от их местонахождения, будь то офис, дом или автомобиль. При этом мобильные номера сотрудников для клиентов будут определяться как номер компании, а внутри сети звонки между коллегами будут бесплатными.

Во-вторых, IP-решения телефонии позволяют быстро, просто и с минимальными рисками масштабировать бизнес. Теперь, чтобы расширить деятельность компании, необязательно сразу открывать офис и нанимать штат сотрудников в другом городе — достаточно сначала замкнуть выбранный вами местный номер на действующую телефонную сеть компании. А когда бизнес начнет реально работать и появятся клиенты, открыть полноценное представительство. Стоимость ошибки в таком случае значительно снижается.

Кроме того, облачные АТС "Телфин" для малого бизнеса — это масса дополнительных возможностей. Среди них — проигрывание приветствия с названием компании, настройка распределения звонков в зависимости от времени дня и дня недели, возможность при звонке видеть всплывающую карточку с информацией о клиенте, ведение истории общения, запись и прослушивание звонков.

Качество и безопасность связи при IP-телефонии от "Телфин" также в лучшую сторону отличаются от традиционной "медной пары". Так, например, эти звонки практически невозможно перехватить, а географическое и аппаратное резервирование обеспечивают надежность передачи сигнала.

"Виртуальная АТС — это программный продукт, который позволяет наиболее верным способом организовать корпоративную связь. В любой современной облачной АТС огромный набор функций, и одна из наших задач — понять, что именно надо клиенту, какие функции помогут ему достичь максимального эффекта от нашего продукта, и предложить ему такие решения", — отметила Мария Тюрина.





Мария Тюрина, генеральный директор компании "Телфин":

— Вместе с коллегами по рынку мы обучали предпринимателей, создавали удобные и понятные инструменты для бизнеса. И продукты компании "Телфин", которые мы предлагаем сейчас, в том числе и облачная АТС — одно из современных востребованных решений.

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