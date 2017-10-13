Инвестор из Китая запустит производство светодиодной продукции в Самарской области

В четверг, 12 октября, в Агентстве по привлечению инвестиций Самарской области состоялась встреча с потенциальным инвестором из Китая. Компания планирует разместить на территории индустриального парка "Ставропольский" производство светодиодных осветительных изделий.
Подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве. Данный инвестиционный проект позволит создать новые рабочие места, поспособствует импортозамещению, положительно скажется на экономике региона.
"Мы делаем выбор в пользу Самарской области по нескольким причинам. Во-первых, это система налоговых льгот, которые инвестор приобретает при локализации в регионе. Во-вторых, индустриальный парк "Ставропольский" представляет собой полностью оборудованную с точки зрения инфраструктуры площадку для строительства предприятия. Кроме того, удобное территориальное расположение Самарской области позволяет минимизировать логистические расходы при экспорте продукции в страны СНГ и Евросоюза ," — отметил один из руководителей китайской компании-инвестора господин Цзиньян.
"У китайской компании на территории нашего региона есть большие перспективы для развития. Энергосберегающее осветительное оборудование очень востребовано в сфере автокомпонентов, дорожного и наружного освещения. Мы рады началу нашего взаимодействия. Агентство окажет всестороннюю поддержку данного инвестиционного проекта",— подчеркнул исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Игорь Короткий.
Последние комментарии
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана
Электрощит и предприятия СО (внебюджетные средства) не потянет строительство
Не будет Чемпионата, денег нет лишних в бюджете области Кандеев сказал