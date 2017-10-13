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Инвестиции Экономическая политика

Инвестор из Китая запустит производство светодиодной продукции в Самарской области

ТОЛЬЯТТИ. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 октября, в Агентстве по привлечению инвестиций Самарской области состоялась встреча с потенциальным инвестором из Китая. Компания планирует разместить на территории индустриального парка "Ставропольский" производство светодиодных осветительных изделий.

Инвестор из Китая запустит производство светодиодной продукции в Самарской области Инвестор из Китая запустит производство светодиодной продукции в Самарской области
Фото: предоставлено АПИ

Подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве. Данный инвестиционный проект позволит создать новые рабочие места, поспособствует импортозамещению, положительно скажется на экономике региона.

"Мы делаем выбор в пользу Самарской области по нескольким причинам. Во-первых, это система налоговых льгот, которые инвестор приобретает при локализации в регионе. Во-вторых, индустриальный парк "Ставропольский" представляет собой полностью оборудованную с точки зрения инфраструктуры площадку для строительства предприятия. Кроме того, удобное территориальное расположение Самарской области позволяет минимизировать логистические расходы при экспорте продукции в страны СНГ и Евросоюза ," — отметил один из руководителей китайской компании-инвестора господин Цзиньян.

"У китайской компании на территории нашего региона есть большие перспективы для развития. Энергосберегающее осветительное оборудование очень востребовано в сфере автокомпонентов, дорожного и наружного освещения. Мы рады началу нашего взаимодействия. Агентство окажет всестороннюю поддержку данного инвестиционного проекта",— подчеркнул исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Игорь Короткий.

Гид потребителя

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