Пассажиры "ВИМ-Авиа" могут получить до 20 млн руб. компенсаций от "АльфаСтрахование". Претендовать на выплаты смогут лишь несколько тысяч человек, купивших не только билеты на самолет, но и страховку от задержки рейса.

Первые клиенты уже получили компенсации, а общий размер выплат по "ВИМ-Авиа" может превысить десятки миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба страховой компании.

Напомним, полеты "ВИМ-Авиа" и перевозка пассажиров были приостановлены с 27 сентября 2017 г., пассажирам, дата вылетов которых еще не наступила, было предложено сдавать билеты.

По данным минтрансав день, когда начались серьезные проблемы с вывозом туристов, купивших билеты "ВИМ-Авиа", за пределами России находилось около 40 тыс. туристов и пассажиров компании с датой вылета по 29 октября, в том числе жители Самарской области. На сегодняшний момент все пассажиры авиакомпании вывезены домой.

"К 12 октября "АльфаСтрахование" получила уже более 50 заявлений на выплату от клиентов компании, застраховавшихся от задержки рейса и купивших билет на самолет компании "ВИМ-Авиа". Всего мы ожидаем, что за выплатами может обратиться несколько тысяч пассажиров, а сумма убытка превысит десятки миллионов рублей", — отметил заместитель генерального директора "АльфаСтрахование" по авиационному страхованию Илья Кабачник.

"АльфаСтрахование" обращается ко всем клиентам, приобретавшим полисы страхования от задержки рейса на сайтах Ozon.Travel, City.Travel, ClickAvia, OneTwoTrip, Biletix, Tutu и многих других онлайн-партнерах. Пассажиры, которые летели рейсами "ВИМ-Авиа" и приобретали полис от задержки рейса в "АльфаСтрахование", могут заявить о страховом случае, заполнив форму на сайте страховой компании.