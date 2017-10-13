Парад Памяти максимально приблизят к Параду 1941 года

В четверг, 12 октября, в региональном отделении партии "Единая Россия" прошло заседание оргкомитета по подготовке к Параду Памяти. Парад пройдет 7 ноября на площади Куйбышева, в рамках федерального партийного проекта "Историческая память".

В этом году парад пройдет в 7-й раз. Он организуется совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) и станет федеральной площадкой празднования 7 ноября. Договоренность об этом достигнута с Министерством культуры России.

По словам организаторов, действо 2017 года будет особенным. Речь не просто о патриотической акции, а достоверной реконструкции событий военного времени. "Мы хотим максимально погрузиться в атмосферу ноября 1941 года. Конечно, мы не сможем передать тот уровень ответственности и напряженности, но почувствовать сопричастность постараемся", — сказал врио вице-губернатора Самарской области, председатель оргкомитета по подготовке и проведению Парада Памяти Александр Фетисов.

В организации парада участвуют члены РВИО, местные историки, школьники. Совместно с партийцами они изучают документы и фотографии того времени, просматривают кадры кинохроники, следят за сохранением исторической правды. Соответствия добиваются во всем — в одежде проходящих, их манере двигаться, командах и приветствиях.

Почувствовать атмосферу парада позволит и особая конструкция трибуны, которая выполняется по фотографиям 1941 года. Она будет деревянной с драпировкой из ткани. По мнению руководители городского департамента культуры Татьяны Шестопаловой, на трибуну должны подняться не представители власти, но боевые генералы, герои Великой Отечественной войны, ветераны труда — люди, которые защищали Родину. Члены оргкомитета эту идею единогласно одобрили.

Особое внимание будет уделено музыкальному сопровождению. По словам Александра Фетисова, оркестр Самарской государственной филармонии восстановит музыкальный ряд того самого парада. Марши и другие произведения будут звучать также, как 76 лет назад. Чтобы усилить впечатление, организаторы пригласили на парад солистов Государственного академического Большого театра России,

Главными героями Парада станут полководцы, которые непосредственно связаны с военной историей Куйбышева, Ленинграда и всего Приволжского Федерального округа. Их будут изображать специально подготовленные участники парада. Уже в начале парада на площади "появится" его командующий генерал-майор Максим Пуркаев. Именно он 7 ноября 1941 года командовал военным Парадом в Куйбышеве. Во время войны под его руководством были подготовлены и проведены Ржевско-Сычёвская, Великолукская, Ржевско-Вяземская, Сунгарийская операции.

"Принимать парад" будет маршал Советского Союза Климент Ворошилов. Он в 1941 году принимал парад в "Запасной столице". В частности, он инспектировал воинские части на ипподроме и стадионах города. Именно по его распоряжению многим соединениям, которые собирались пройти торжественным маршем по площади Куйбышева, выдали новое обмундирование.

"Документы того времени говорят, что парад принимался в конном порядке. Мы будем просить у РВИО предоставить нам двух профессиональных кавалеристов. Важно, чтобы лошади были подготовлены и не боялись музыки", — пояснили Фетисов.

Всего по площади пройдет порядка 90 парадных расчетов: часть из них будут историческими, часть — военными. Отдельным строем пройдет геройский полк, участники которого будут нести фотографии героев Великой Отечественной войны.

"Проход геройского полка — это уникальное событие. В этом году в ходе поисковой работы были найдены три героя СССР — студенты Куйбышевского педагогического института. Их фотографии органично вольются в общий поток", — сказал Фетисов.

Парад традиционно станет межрегиональным. "К нам приедут участники со всех регионов ПФО. Также мы пригласили представителей Забайкалья и Тюменской области. Там формировались большинство частей и соединений, которые прибыли в Куйбышев", — рассказал Фетисов.

Также к участию приглашены Санкт-Петербург и Ленинградская область. "Если говорить о 65-й стрелковой дивизии, то она буквально через несколько дней после Парада на площади Куйбышева вступила в бой на Ленинградском фронте и выбила немцев из Тихвина", — подчеркнул организатор парада.

Особая ситуация сложилась с военной техникой. "Мы привезем вооружение и технику из других регионов России, в частности, из города Верхняя Пышма. Также мы договариваемся с коллекционерами в Санкт-Петербурге и в Москве. Для нас важно, чтобы это была та техника, которая на момент ноября 1941 года находилась на вооружении Красной Армии", — сказал Фетисов. При этом он подчеркнул, что по площади Куйбышева боевые автомобили проходить не будут — только что отремонтированную территорию хотят сберечь для будущей фанзоны чемпионата мира.

По словам Фетисова, вся техника расположится на площадке перед Домом офицеров Самарского гарнизона. "Там будут экскурсоводы, чтобы и дети, и взрослые смогли приобщиться к подвигам старшего поколения", — пояснил Фетисов.