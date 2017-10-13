Дмитрий Азаров посетил стадион "Самара Арена"

В пятницу, 13 октября, рабочий день врио губернатора Дмитрия Азарова начался с посещения объектов дорожного строительства рядом со стадионом "Самара Арена". После осмотра дорожных объектов Дмитрий Азаров посетил и сам стадион, где состоялось выездное заседание оперативной рабочей группы под председательством первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Леонида Ставицкого.
Вместе с врио губернатора Самарской области Леонид Ставицкий обошел стадион по внешнему периметру, а также оценил ход работ по устройству футбольного поля.
В настоящий момент здесь ведутся работы по подготовке основания поля. Завершен монтаж дренажной системы и установка оборудования для полива — это комплекс из четырех резервуаров вместимостью 14,5 куб. м, объединенных в систему и управляемых с помощью электроники.
Основание для футбольного поля имеет сложную структуру. После формирования дренажной системы начнется укладка следующего слоя — песчаного с устройством трубных разводов — как для полива, так и для обогрева поля.
После осмотра стадиона состоялось заседание рабочей группы, на котором обсуждались основные этапы работ и другие рабочие вопросы. Была подчеркнута необходимость завершения всех работ до конца декабря 2017 года.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.