Дмитрий Азаров посетил стадион "Самара Арена"

В пятницу, 13 октября, рабочий день врио губернатора Дмитрия Азарова начался с посещения объектов дорожного строительства рядом со стадионом "Самара Арена". После осмотра дорожных объектов Дмитрий Азаров посетил и сам стадион, где состоялось выездное заседание оперативной рабочей группы под председательством первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Леонида Ставицкого.

Вместе с врио губернатора Самарской области Леонид Ставицкий обошел стадион по внешнему периметру, а также оценил ход работ по устройству футбольного поля.

В настоящий момент здесь ведутся работы по подготовке основания поля. Завершен монтаж дренажной системы и установка оборудования для полива — это комплекс из четырех резервуаров вместимостью 14,5 куб. м, объединенных в систему и управляемых с помощью электроники.

Основание для футбольного поля имеет сложную структуру. После формирования дренажной системы начнется укладка следующего слоя — песчаного с устройством трубных разводов — как для полива, так и для обогрева поля.

После осмотра стадиона состоялось заседание рабочей группы, на котором обсуждались основные этапы работ и другие рабочие вопросы. Была подчеркнута необходимость завершения всех работ до конца декабря 2017 года.