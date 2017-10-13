Михаил Бабич провел заседание рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в ПФО

В четверг, 12 октября, полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

На мероприятии обсуждались изменение форм и способов совершения незаконных финансовых операций, оценка угроз национальной безопасности и совершенствование взаимодействия власти и правоохранительных органов.

В ходе совещания было отмечено, что в связи с ужесточением законодательства, активизацией контролирующих и правоохранительных органов на территории ПФО происходит активное замещение традиционных способов обналичивания денег альтернативными формами.

Поэтому борьба с незаконными финансовыми операциями является одной из актуальных и важнейших задач, как для повышения конкурентной способности экономики, так и усиления позиции страны на международной арене.

Данная работа приняла более качественный уровень с момента создания в 2014 г. межведомственной рабочей группы (МРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям в ПФО. Наиболее актуальной проблемой на тот период являлась организация взаимодействия всех субъектов противодействия незаконным финансовым операциям.

В период с 2014 по 2017 гг. на заседаниях экспертной и межведомственной рабочих групп рассматривались вопросы, связанные с противодействием фирмам-"однодневкам", фиктивной миграции юрлиц, совершением незаконных финансовых операций с бюджетными средствами, нарушениями действующего продовольственного эмбарго, неправомерными действиями на рынке финансовых услуг, представляемых субъектами рынка микрофинансирования, в том числе по недопущению создания на территории округа финансовых пирамид и др.

Выступая на заседании МРГ, Михаил Бабич отметил, что совместная работа позволила снизить объемы сомнительных финансовых операций, проводимых на территории округа.

"Отмечается снижение числа операций, связанных с обналичиванием на 20%, а также переводом денежных средств со счетов коммерческих организаций в адрес физических лиц на 55%. Сократился объем оборота денежной массы по банковским счетам вновь зарегистрированных организаций на 24,9%", — заявил полпред.

"Вместе с тем, анализ текущей ситуации в указанной сфере свидетельствует о том, что теневой сектор экономики, стимулированный получением значительного объема неучтенной государством денежной массы, вырабатывает новые схемы, использует лазейки и пробелы в законодательстве", — подчеркнул Михаил Бабич.

Особое внимание полпред обратил на распространение так называемых альтернативных преступных схем, в реализацию которых вовлекаются судебные органы, а также широкий спектр юридических и физических лиц. Бабич вышел с предложением внести изменения в нормативную базу, которые позволят минимизировать последствия указанных негативных процессов.

По итогам заседания члены МРГ продолжат работу по предупреждению и выявлению региональных отраслевых рисков, в том числе в сфере социально-значимых проектов и программ, а также стратегически важных отраслях экономики.