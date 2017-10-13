16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Михаил Бабич провел заседание рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в ПФО Леонид Симановский: "Человеку хочется принести пользу тому региону, где он родился и вырос" Самарский Фонд соцстраха досрочно покинул его руководитель Александр Медведев Самарская область получит 487 млн руб. на развитие транспортной системы Евгений Серпер: "К сожалению, появляются новые обманутые дольщики"

Федеральная власть Власть и политика

Михаил Бабич провел заседание рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в ПФО

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 36
Версия для печати

В четверг, 12 октября, полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

На мероприятии обсуждались изменение форм и способов совершения незаконных финансовых операций, оценка угроз национальной безопасности и совершенствование взаимодействия власти и правоохранительных органов.

В ходе совещания было отмечено, что в связи с ужесточением законодательства, активизацией контролирующих и правоохранительных органов на территории ПФО происходит активное замещение традиционных способов обналичивания денег альтернативными формами.

Поэтому борьба с незаконными финансовыми операциями является одной из актуальных и важнейших задач, как для повышения конкурентной способности экономики, так и усиления позиции страны на международной арене.

Данная работа приняла более качественный уровень с момента создания в 2014 г. межведомственной рабочей группы (МРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям в ПФО. Наиболее актуальной проблемой на тот период являлась организация взаимодействия всех субъектов противодействия незаконным финансовым операциям.

В период с 2014 по 2017 гг. на заседаниях экспертной и межведомственной рабочих групп рассматривались вопросы, связанные с противодействием фирмам-"однодневкам", фиктивной миграции юрлиц, совершением незаконных финансовых операций с бюджетными средствами, нарушениями действующего продовольственного эмбарго, неправомерными действиями на рынке финансовых услуг, представляемых субъектами рынка микрофинансирования, в том числе по недопущению создания на территории округа финансовых пирамид и др.

Выступая на заседании МРГ, Михаил Бабич отметил, что совместная работа позволила снизить объемы сомнительных финансовых операций, проводимых на территории округа.

"Отмечается снижение числа операций, связанных с обналичиванием на 20%, а также переводом денежных средств со счетов коммерческих организаций в адрес физических лиц на 55%. Сократился объем оборота денежной массы по банковским счетам вновь зарегистрированных организаций на 24,9%", — заявил полпред.

"Вместе с тем, анализ текущей ситуации в указанной сфере свидетельствует о том, что теневой сектор экономики, стимулированный получением значительного объема неучтенной государством денежной массы, вырабатывает новые схемы, использует лазейки и пробелы в законодательстве", — подчеркнул Михаил Бабич.

Особое внимание полпред обратил на распространение так называемых альтернативных преступных схем, в реализацию которых вовлекаются судебные органы, а также широкий спектр юридических и физических лиц. Бабич вышел с предложением внести изменения в нормативную базу, которые позволят минимизировать последствия указанных негативных процессов.

По итогам заседания члены МРГ продолжат работу по предупреждению и выявлению региональных отраслевых рисков, в том числе в сфере социально-значимых проектов и программ, а также стратегически важных отраслях экономики.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Задворнов 05 сентября 2017 11:48 В Самарском областном суде не нашлось места для стола прокурора

На фоне регулярного вынесения неправосудных актов, порой состоящих из бессвязных обрывков текстов различных несвязанных между собой дел, нарушение проведения процесса даже и не удивляет. Неправильное расположение символов госвласти во многих залах заседаний и тайное принятие решений под обзором видеокамер также говорит об отсутствии элементарного порядка и уважения к своей профессии.

Дмитрий Лакоценин 02 февраля 2017 12:11 В Самарской области увеличилось финансирование сферы культуры на 2017 год

Это радует! Господдержка культуры, это очень своевременно и показательно.

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 06:17 Природоохранный прокурор Евгений Корнилов возглавил управление в облпрокуратуре

Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.

Dmitry Lakotsenin 02 ноября 2016 16:26 Парад Памяти получил статус федерального проекта партии "Единая Россия"

Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!

Евгений Корнилов 25 сентября 2016 09:36 Министр образования и науки РФ обсудила проблемы высшего образования с ректорами самарских вузов

Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.

Фото на сайте

Игорь Левитин и Николай Меркушкин осмотрели ход строительства стадиона "Самара Арена"

Игорь Левитин и Николай Меркушкин осмотрели ход строительства стадиона "Самара Арена"

Виталий Мутко стал почетным гостем финала турнира "Лето с футбольным мячом"

Виталий Мутко стал почетным гостем финала турнира "Лето с футбольным мячом"

Виталий Мутко посетил строительную площадку стадиона "Самара Арена"

Виталий Мутко посетил строительную площадку стадиона "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5