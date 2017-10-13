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Общество

УФНС: налоговые уведомления необходимо лично получить на почте

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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УФНС России по Самарской области информирует о продолжении периода массового направления налоговых уведомлений. Данный документ необходимо лично получить на почте по месту регистрации,  после получения извещения, предъявив паспорт.

Оплатить налоги можно традиционным способом или через портал Госуслуг.

Срок уплаты имущественных налогов - не позднее 1 декабря.

"В соответствии со статьей 57 Конституции РФ каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы", - на поминает УФНС.

Задать вопрос ФНС можно в комментарии к этой статье.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Попова 09 октября 2017 16:15 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)

Татьяна Гугуева 09 октября 2017 09:09 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!

Анна Арутюнова 05 октября 2017 21:24 ФКР обязали исправить недостатки на 18 млн руб., допущенные подрядчиком при ремонте дома купца Афанасьева

Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.

Ирина Кожевникова 04 октября 2017 15:25 На ул. Фрунзе из-за коммунальной аварии появилась яма на проезжей части

Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!

Татьяна Катынская 29 сентября 2017 10:08 В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

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