УФНС: налоговые уведомления необходимо лично получить на почте

УФНС России по Самарской области информирует о продолжении периода массового направления налоговых уведомлений. Данный документ необходимо лично получить на почте по месту регистрации, после получения извещения, предъявив паспорт.

Оплатить налоги можно традиционным способом или через портал Госуслуг.

Срок уплаты имущественных налогов - не позднее 1 декабря.

"В соответствии со статьей 57 Конституции РФ каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы", - на поминает УФНС.

Задать вопрос ФНС можно в комментарии к этой статье.