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Суды Происшествия

В Самаре осудили телефонных мошенников, от которых пострадали жители Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор 47-летнему Е., которого обвиняли в двух мошенничествах и 39 покушениях на мошенничество, и 32-летнему А. — за два покушения на мошенничество и 38 мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, мужчины в апреле–мае 2016 г. звонили на произвольно выбранные телефонные номера жителям Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей и представляясь их родственниками. Лжеродные говорили, что попали в аварию и им необходимо заплатить от 30 тыс. до 70 тыс. рублей. При этом их соучастники представляясь сотрудниками полиции и подтверждали эту ложь.

Суд признал мужчин виновными и назначил Е. четыре года лишения свободы в колонии общего режима, а А. — два года условно с испытательным сроком два с половиной года. Приговор в законную силу не вступил.

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