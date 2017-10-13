В Самаре осудили телефонных мошенников, от которых пострадали жители Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей

В Самаре суд вынес приговор 47-летнему Е., которого обвиняли в двух мошенничествах и 39 покушениях на мошенничество, и 32-летнему А. — за два покушения на мошенничество и 38 мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как было установлено, мужчины в апреле–мае 2016 г. звонили на произвольно выбранные телефонные номера жителям Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей и представляясь их родственниками. Лжеродные говорили, что попали в аварию и им необходимо заплатить от 30 тыс. до 70 тыс. рублей. При этом их соучастники представляясь сотрудниками полиции и подтверждали эту ложь.
Суд признал мужчин виновными и назначил Е. четыре года лишения свободы в колонии общего режима, а А. — два года условно с испытательным сроком два с половиной года. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу
Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!
нормально..хорошо что хоть нашли их