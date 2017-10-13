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Суды Происшествия

Директора сызранского предприятия осудили за незаконное производство, загрязнявшее окружающую среду

СЫЗРАНЬ. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани условный срок — год и восемь месяцев с испытательным сроком полтора года дали директору предприятия, незаконно организовавшему производство, загрязнявшее окружающую среду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Мужчину обвиняли по статьям: "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" и "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды".

Как было установлено, директор одного из сызранских ООО в марте — июне 2017 г. организовал незаконное нефтеперерабатывающее производство. Предприятие принимало нефть, перерабатывало ее и отпускало готовую продукцию, а также эксплуатировало опасный производственный объект, что не отвечало требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В процессе этой деятельности не менее 10 раз ООО сбрасывало на открытые участки почвы в районе ул. Заводской химические вещества и отходы нефтепереработки III-класса опасности. В результате этого окружающей среде был причинен ущерб на сумму более 4 млн рублей.

В суде обвиняемый полностью признал вину.

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