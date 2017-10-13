Самарская бадминтонистка Наталья Перминова взяла "серебро" чемпионата России

В Раменском (Московская область) состоялся чемпионат России по бадминтону. В нем принимали участие 167 спортсменов из 19 регионов. В женском турнире "серебро" выиграла Наталья Перминова из Самары.
В рамках соревнований Наталья Перминова одержала победы над Анной Базуновой (Уфа) - 21:14, 21:4, Викторией Воробьевой (Казань) – 21:13, 21:11, Роминой Ашмариной (Москва) – 21:13, 21:10, Ольгой Архангельской (Москва) – 21:16, 21:15.
В финальном матче самарская спортсменка встречалась с Евгении Косецкой (Республика Татарстан) и уступила со счетом 15:21, 17:21. Стоит отметить, что год назад соперницы играли в финале чемпионата России, и тогда победу также одержала представительница Татарстана.
После турнира в Раменском Наталья Перминова отправилась в Голландию для участия в престижном международном турнире YONEX Dutch Open – 2017, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!