Самарская бадминтонистка Наталья Перминова взяла "серебро" чемпионата России

В Раменском (Московская область) состоялся чемпионат России по бадминтону. В нем принимали участие 167 спортсменов из 19 регионов. В женском турнире "серебро" выиграла Наталья Перминова из Самары.

В рамках соревнований Наталья Перминова одержала победы над Анной Базуновой (Уфа) - 21:14, 21:4, Викторией Воробьевой (Казань) – 21:13, 21:11, Роминой Ашмариной (Москва) – 21:13, 21:10, Ольгой Архангельской (Москва) – 21:16, 21:15.

В финальном матче самарская спортсменка встречалась с Евгении Косецкой (Республика Татарстан) и уступила со счетом 15:21, 17:21. Стоит отметить, что год назад соперницы играли в финале чемпионата России, и тогда победу также одержала представительница Татарстана.

После турнира в Раменском Наталья Перминова отправилась в Голландию для участия в престижном международном турнире YONEX Dutch Open – 2017, сообщает министерство спорта Самарской области.