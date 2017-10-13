Полузащитник Геннадий Киселев вызван в юношескую сборную России

Полузащитник "Крыльев Советов" Геннадий Киселев получил приглашение в юношескую сборную России 1999 г.р.
Команда с 30 октября по 6 ноября проведет на Кипре учебно-тренировочный сбор и сыграет в Греции три отборочный матч Чемпионата Европы – 2018: 8 ноября против Гибралтара, 11 ноября против Румынии и 14 ноября против Греции, сообщает официальный сайт "КС".
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К сотрудникам правоохранительных органов только одно замечание, по факту случившегося: какого "кипариса" у болельщика оказался фаер? "в возрасте от 20 до 25 лет" - МД не возраст по дате рождения, а состояние мозга.
Если уж брать иносранцев, то уж не белорусов же! Или Серёге скучно?
Ждём-не дождёмся ответного визита
Надеюсь, мы и наши полицейские достойно встретим оренбургских фанатов во время ответного визита! Очень надеюсь.
зря!