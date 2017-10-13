Полузащитник Геннадий Киселев вызван в юношескую сборную России

Полузащитник "Крыльев Советов" Геннадий Киселев получил приглашение в юношескую сборную России 1999 г.р.

Команда с 30 октября по 6 ноября проведет на Кипре учебно-тренировочный сбор и сыграет в Греции три отборочный матч Чемпионата Европы – 2018: 8 ноября против Гибралтара, 11 ноября против Румынии и 14 ноября против Греции, сообщает официальный сайт "КС".