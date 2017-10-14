Стартовал VI благотворительный аукцион "Самарский"

В пятницу, 13 октября, в Самарском театре оперы и балета прошел VI благотворительный аукцион "Самарский". Мероприятие проводится при поддержке правительства Самарской области и с высочайшего благословения митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия.
Организатором аукциона, по традиции, стал благотворительный фонд "Радость". Уже шесть лет он объединяет энергичных, неравнодушных людей, которые готовы оказать помощь нуждающимся. На аукционе представлено 55 картин. Часть из них создавалась во время майского пленэра на теплоходе, часть была написана специально к аукциону.
"Здесь представлены работы уже состоявшихся мастеров — художников из Крыма, Самары, Тольятти. Главный лот аукциона — морской пейзаж "Волна", переданный нам в дар известным художником Александром Бакановым", — рассказала директор фонда Светлана Полдамасова.
За 5 лет проведения аукциона было выручено 20 млн рублей. Деньги направлялись на лечение детей, покупку оборудования для больницы им. Середавина, на обустройство спортивных площадок, на помощь приемным и многодетным семьям. Шестой аукцион — не исключение. Все вырученные от него средства также пойдут на благотворительность.
Чтобы поддержать организаторов и участников мероприятия, в Самару прибыла председатель попечительского совета фонда Татьяна Артякова. "У нас очень много людей, которым нужна помощь, — сказала она. — В детских домах есть талантливые дети, которым нужно помогать и давать дополнительное образование. К сожалению, есть много женщин, оказавшихся на улице с грудными детьми — и им нужна помощь. Низкий поклон приемным семьям, усыновившим детей-сирот. Им тоже нужно помогать".
"Я благодарю всех, кто пришел на этот аукцион. Это неравнодушные люди, понимающие: что сегодня посеешь, то завтра пожнешь", — обратилась к присутствующим Артякова.
Поприветствовал собравшихся и врио губернатора Дмитрий Азаров. Он выразил благодарность Татьяне Артяковой как создателю и вдохновителю фонда. "Те проекты, которые реализует фонд, нельзя назвать работой. Это радость, которую фонд дарит детям, семьям. Своей любовью и теплом он обогрел уже тысячи людей в регионе", — сказал Азаров.
По его словам, аукцион позволяет поддержать тех людей, которые находятся в самой трудной жизненной ситуации. "Зачастую они даже не могут рассказать о своей беде, но очень нуждаются в нашей помощи и поддержке", — подчеркнул глава региона.
После приветственных слов участники приступили к аукциону. На этот раз организаторам удалось реализовать более 50 картин на общую сумму 3,5 млн рублей.
Последние комментарии
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?