Стартовал VI благотворительный аукцион "Самарский"

В пятницу, 13 октября, в Самарском театре оперы и балета прошел VI благотворительный аукцион "Самарский". Мероприятие проводится при поддержке правительства Самарской области и с высочайшего благословения митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия.

Организатором аукциона, по традиции, стал благотворительный фонд "Радость". Уже шесть лет он объединяет энергичных, неравнодушных людей, которые готовы оказать помощь нуждающимся. На аукционе представлено 55 картин. Часть из них создавалась во время майского пленэра на теплоходе, часть была написана специально к аукциону.

"Здесь представлены работы уже состоявшихся мастеров — художников из Крыма, Самары, Тольятти. Главный лот аукциона — морской пейзаж "Волна", переданный нам в дар известным художником Александром Бакановым", — рассказала директор фонда Светлана Полдамасова.

За 5 лет проведения аукциона было выручено 20 млн рублей. Деньги направлялись на лечение детей, покупку оборудования для больницы им. Середавина, на обустройство спортивных площадок, на помощь приемным и многодетным семьям. Шестой аукцион — не исключение. Все вырученные от него средства также пойдут на благотворительность.

Чтобы поддержать организаторов и участников мероприятия, в Самару прибыла председатель попечительского совета фонда Татьяна Артякова. "У нас очень много людей, которым нужна помощь, — сказала она. — В детских домах есть талантливые дети, которым нужно помогать и давать дополнительное образование. К сожалению, есть много женщин, оказавшихся на улице с грудными детьми — и им нужна помощь. Низкий поклон приемным семьям, усыновившим детей-сирот. Им тоже нужно помогать".

"Я благодарю всех, кто пришел на этот аукцион. Это неравнодушные люди, понимающие: что сегодня посеешь, то завтра пожнешь", — обратилась к присутствующим Артякова.

Поприветствовал собравшихся и врио губернатора Дмитрий Азаров. Он выразил благодарность Татьяне Артяковой как создателю и вдохновителю фонда. "Те проекты, которые реализует фонд, нельзя назвать работой. Это радость, которую фонд дарит детям, семьям. Своей любовью и теплом он обогрел уже тысячи людей в регионе", — сказал Азаров.

По его словам, аукцион позволяет поддержать тех людей, которые находятся в самой трудной жизненной ситуации. "Зачастую они даже не могут рассказать о своей беде, но очень нуждаются в нашей помощи и поддержке", — подчеркнул глава региона.

После приветственных слов участники приступили к аукциону. На этот раз организаторам удалось реализовать более 50 картин на общую сумму 3,5 млн рублей.