Самарская делегация участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов прибыла в Сочи

В субботу, 14 октября, делегация Самарской области прибыла в Сочи для участия в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС). Регион представят 125 человек.
Прием заявок от потенциальных участников начался за два года до старта фестиваля. В Самарской области конкурс составил восемь человек на место.
На протяжении всего фестиваля в Олимпийском парке на 13 тематических площадках пройдет большое количество дискуссий, круглых столов, лекций, мастер-классов. Также предусмотрена обширная культурно-спортивная программа.
"Мы очень хорошо доехали, на протяжении всего пути в нашем вагоне поезда царила отличная атмосфера. Уже в дороге мы познакомились со многими ребятами, все очень интересные люди. Нам было о чем поговорить. В первую, очередь, конечно, о фестивале", — рассказал студент Самарского государственного университета путей сообщения Максим Башаркин.
В семье молодого человека ВФМС имеет особое значение. Его бабушка Мария Штанова в 1957 году также стала участницей ВФМС. Тогда СССР принял шестой по счету фестиваль, ставший первым,проводившимся на территории страны.
"Когда я был совсем маленьким, бабушка постоянно рассказывала про этот фестиваль и про то как он здорово прошел. Но я даже представить не мог, что в 2017 году сам стану его участником.
Для меня это особенное событие в жизни, эта преемственность поколений для нашей семьи очень важна", — признался Максим Башаркин.
"За время фестиваля ребята познакомятся со сверстниками из других государств и представят свое видение решений проблем, которые стоят перед всем мировым сообществом. Наши ребята все очень хорошие и позитивные. Они готовы рассказывать про гостеприимный Самарский регион, о том, что мы являемся космической столицей, что народы самарского края живут в мире и согласии. И наш опыт можно тиражировать в масштабах всего мира", — прокомментировал руководитель областного департамента по делам молодежи Владислав Лихачев.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.