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Молодежная политика Общество

Самарская делегация участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов прибыла в Сочи

СОЧИ. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 октября, делегация Самарской области прибыла в Сочи для участия в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС). Регион представят 125 человек.

Прием заявок от потенциальных участников начался за два года до старта фестиваля. В Самарской области конкурс составил восемь человек на место.

На протяжении всего фестиваля в Олимпийском парке на 13 тематических площадках пройдет большое количество дискуссий, круглых столов, лекций, мастер-классов. Также предусмотрена обширная культурно-спортивная программа.

"Мы очень хорошо доехали, на протяжении всего пути в нашем вагоне поезда царила отличная атмосфера. Уже в дороге мы познакомились со многими ребятами, все очень интересные люди. Нам было о чем поговорить. В первую, очередь, конечно, о фестивале", — рассказал студент Самарского государственного университета путей сообщения Максим Башаркин.

В семье молодого человека ВФМС имеет особое значение. Его бабушка Мария Штанова в 1957 году также стала участницей ВФМС. Тогда СССР принял шестой по счету фестиваль, ставший первым,проводившимся на территории страны. 

"Когда я был совсем маленьким, бабушка постоянно рассказывала про этот фестиваль и про то как он здорово прошел. Но я даже представить не мог, что в 2017 году сам стану его участником.
Для меня это особенное событие в жизни, эта преемственность поколений для нашей семьи очень важна", — признался Максим Башаркин.

"За время фестиваля ребята познакомятся со сверстниками из других государств и представят свое видение решений проблем, которые стоят перед всем мировым сообществом. Наши ребята все очень хорошие и позитивные. Они готовы рассказывать про гостеприимный Самарский регион, о том, что мы являемся космической столицей, что народы самарского края живут в мире и согласии. И наш опыт можно тиражировать в масштабах всего мира", — прокомментировал руководитель областного департамента по делам молодежи Владислав Лихачев.

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