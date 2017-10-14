Под Самарой при столкновении с грузовиком погибли водитель и пассажирка "Нивы"

В субботу, 14 октября, в Волжском районе в столкновении грузовика МАЗ и "Нивы" погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

60-летний водитель МАЗа примерно в 12:00 ехал по Обводной дороге со стороны трассы "Самара-Волгоград" в направлении автодороги "Самара - Большая Черниговка".

По предварительной версии полицейских, в пути ему не уступил дорогу водитель ВАЗ 2131, выезжавший из дачного массива по второстепенной дороге.

В результате ДТП водитель и пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

Сейчас полицейские устанавливают личности погибших. По факту случившегося проводится проверка.