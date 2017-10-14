Под Самарой при столкновении с грузовиком погибли водитель и пассажирка "Нивы"

В субботу, 14 октября, в Волжском районе в столкновении грузовика МАЗ и "Нивы" погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
60-летний водитель МАЗа примерно в 12:00 ехал по Обводной дороге со стороны трассы "Самара-Волгоград" в направлении автодороги "Самара - Большая Черниговка".
По предварительной версии полицейских, в пути ему не уступил дорогу водитель ВАЗ 2131, выезжавший из дачного массива по второстепенной дороге.
В результате ДТП водитель и пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия до прибытия скорой помощи.
Сейчас полицейские устанавливают личности погибших. По факту случившегося проводится проверка.
Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил