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ДТП Происшествия

Под Самарой при столкновении с грузовиком погибли водитель и пассажирка "Нивы"

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 октября, в Волжском районе в столкновении грузовика МАЗ и "Нивы" погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

60-летний водитель МАЗа примерно в 12:00 ехал по Обводной дороге со стороны трассы "Самара-Волгоград" в направлении автодороги "Самара - Большая Черниговка".

По предварительной версии полицейских, в пути ему не уступил дорогу водитель ВАЗ 2131, выезжавший из дачного массива по второстепенной дороге. 

В результате ДТП водитель и пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

Сейчас полицейские устанавливают личности погибших. По факту случившегося проводится проверка.

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