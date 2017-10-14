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Футбол Спорт

"Крылья Советов" сыграли вничью с "Ротором" - 1:1

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 октября, "Крылья Советов" на домашнем поле сыграли вничью с волгоградским "Ротором".

Фото: kc-camapa.ru

Игра собравшая 2469 зрителей, как и все матчи этого игрового дня, началась с минуты молчания в память о Константине Сарсании, который ушел из жизни 7 октября в возрасте 49 лет, сообщает сайт самарского клуба.

"Крылья" начали матч очень активно, создали много голевых моментов - мяч попадал в штангу и перекладину ворот "Ротора", но счет в матче в конце первого тайма открыли гости. Навес Ильи Ионова ударом головой замкнул Михаил Бирюков. Евгений Конюхов до мяча дотянулся, но парировать его не смог – 0:1.

Счет самарцы сравняли на 61 минуте матча после одного из многочисленных угловых. Навес Дениса Ткачука замкнул головой Сергей Корниленко – 1:1. Этот гол стал восьмым для самарского бомбардира.

В итоге ничья 1:1.

Следующий матч самарцы проведут в Краснодаре против "Кубани". Игра пройдет 21 октября и начнется в 18:00.

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