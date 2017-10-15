Дмитрий Азаров поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

В воскресенье, 15 октября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поздравил работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

"Вы вносите достойный вклад в развитие Самарской области и всей России. Благодаря вашему упорному, самоотверженному труду ситуация с состоянием дорог в губернии буквально на глазах меняется к лучшему, а дорожно-строительная профессия пользуется все большим уважением в обществе", — говорится в поздравлении.

"Создание современной дорожно-транспортной инфраструктуры является приоритетом в работе регионального правительства. Продолжается строительство знаковых объектов транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу — развязок, трамвайной линии до стадиона "Самара Арена" и прилегающих к нему улиц, ремонтируются десятки дорог, входящих в "гостевой" маршрут мирового первенства. Высокими темпами ведется строительство мостового перехода "Фрунзенский", транспортной развязки в Тольятти", — отметил Дмитрий Азаров.

"Модернизация дорожной сети региона — результат труда работников отрасли. Хочу искренне поблагодарить вас за высочайший профессионализм, преданность делу, стремление сохранить и приумножить лучшие традиции отрасли. Вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и всего самого доброго", — пожелал глава региона.