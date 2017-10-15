Дмитрий Азаров: "Мы будем создавать все условия для того, чтобы пищевая отрасль развивалась в нашем регионе успешно"

В воскресенье, 15 октября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поздравил работников пищевой промышленности с профессиональным праздником.

Дмитрий Азаров поздравил работников пищевой промышленности с профессиональным праздником





"Сегодня практически каждый житель губернии является потребителем продукции, производимой на местных предприятиях пищевой промышленности. Многие наши товары завоевали любовь и доверие покупателей во многих регионах страны, став общероссийскими брендами", — говорится в поздравлении.

Как отметил Дмитрий Азаров, региональное правительство поддерживает добросовестных производителей — тех, кто заботится о здоровье и хорошем самочувствии жителей области, расширении ассортимента продукции, применении новых технологий и реализации планов по перевооружению производства.

"Мы и впредь будем создавать все условия для того, чтобы пищевая отрасль развивалась в нашем регионе успешно", — заявил глава региона.

"Своим трудом вы и в дальнейшем будете способствовать укреплению экономического потенциала региона, дальнейшему повышению качества жизни людей. Вам и вашим семьям крепкого здоровья, добра, благополучия и успехов во всех начинаниях", — пожелал Дмитрий Азаров.