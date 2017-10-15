В Приволжском районе на Волге спасены два рыбака

В субботу, 14 октября, в 16:50 на спасательную станцию ПСО г. Октябрьск поступил сигнал о происшествии на воде, сообщили в ПСС по Самарской области.

По данным спасателей, в результате повреждения корпуса надувной лодки двое мужчин в возрасте 32 и 30 лет были вынуждены высадиться на острове в протоке Ерыкла.

Самостоятельно вернуться домой они не могли и обратились за помощью к спасателям. По тревожному сообщению к месту происшествия был направлен спасательный катер.

Уже в 17:35 попавшие в сложную ситуацию рыбаки поднялись на его борт, и спасатели доставили их на свою станцию. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.