В Приволжском районе на Волге спасены два рыбака

В субботу, 14 октября, в 16:50 на спасательную станцию ПСО г. Октябрьск поступил сигнал о происшествии на воде, сообщили в ПСС по Самарской области.
По данным спасателей, в результате повреждения корпуса надувной лодки двое мужчин в возрасте 32 и 30 лет были вынуждены высадиться на острове в протоке Ерыкла.
Самостоятельно вернуться домой они не могли и обратились за помощью к спасателям. По тревожному сообщению к месту происшествия был направлен спасательный катер.
Уже в 17:35 попавшие в сложную ситуацию рыбаки поднялись на его борт, и спасатели доставили их на свою станцию. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат