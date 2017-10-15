Дмитрий Азаров посетил выставочный стенд Самарской области на ВФМС-2017 в Сочи

В воскресенье, 15 октября, в Сочи открылся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. На центральной площадке — в главном медиацентре Олимпийского парка расположился выставочный стенд Самарской области, на котором представлены достижения региона.
Первым почетным гостем стенда стал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Он ознакомился с экспонатами — разработкой Самарского государственного медицинского университета 3D-столом "Пирогов", 3D-ручками, позволяющими создавать объемные изделия, а также макетом уникального этнокультурного комплекса "Дом дружбы народов", который сейчас находится на завершающей стадии строительства.
Кроме того, на стенде представлены достопримечательности Самарской области, отпечатанные на 3D-принтере, работает 5-метровый экран с разнообразным видеоконтентом, рассказывающим гостям стенда о губернии и ее достижениях в области науки, промышленности, о людях, чьи судьбы связаны с регионом, об инвестиционной и туристической привлекательностях губернии.
Дмитрий Азаров внимательно изучил экспонаты, пообщался с разработчиками и внес несколько предложений по дальнейшей реализации проектов и их усовершенствованию. Он также отметил, что для Самарской области очень важно участие в ВФМС, в том числе и в качестве выставочной площадки, так как это возможность заявить о себе на весь мир.
"Сегодня наш регион завоевывает признание и известность не только в России, но и во всем мире. Нам важно презентовать его, чтобы люди из самых разных стран знали, чем знаменита Самарская область. И ВМФС — это отличная площадка для реализации этой задачи", — подчеркнул глава региона.
Далее в программе Дмитрия Азарова встреча с участниками фестиваля из Самарской области.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.