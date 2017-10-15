Дмитрий Азаров посетил выставочный стенд Самарской области на ВФМС-2017 в Сочи

В воскресенье, 15 октября, в Сочи открылся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. На центральной площадке — в главном медиацентре Олимпийского парка расположился выставочный стенд Самарской области, на котором представлены достижения региона.

Первым почетным гостем стенда стал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Он ознакомился с экспонатами — разработкой Самарского государственного медицинского университета 3D-столом "Пирогов", 3D-ручками, позволяющими создавать объемные изделия, а также макетом уникального этнокультурного комплекса "Дом дружбы народов", который сейчас находится на завершающей стадии строительства.

Кроме того, на стенде представлены достопримечательности Самарской области, отпечатанные на 3D-принтере, работает 5-метровый экран с разнообразным видеоконтентом, рассказывающим гостям стенда о губернии и ее достижениях в области науки, промышленности, о людях, чьи судьбы связаны с регионом, об инвестиционной и туристической привлекательностях губернии.

Дмитрий Азаров внимательно изучил экспонаты, пообщался с разработчиками и внес несколько предложений по дальнейшей реализации проектов и их усовершенствованию. Он также отметил, что для Самарской области очень важно участие в ВФМС, в том числе и в качестве выставочной площадки, так как это возможность заявить о себе на весь мир.

"Сегодня наш регион завоевывает признание и известность не только в России, но и во всем мире. Нам важно презентовать его, чтобы люди из самых разных стран знали, чем знаменита Самарская область. И ВМФС — это отличная площадка для реализации этой задачи", — подчеркнул глава региона.

Далее в программе Дмитрия Азарова встреча с участниками фестиваля из Самарской области.

