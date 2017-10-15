Сотрудники самарской полиции задержали подозреваемых в ограблении 18-летней жительницы областного центра, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Вечером возле одного из домов на ул. Гагарина две девушки отобрали рюкзак у прохожей, после чего скрылись. О произошедшем жертва нападения сообщила в полицию спустя несколько часов после преступления.
Она подробно описала внешность своих обидчиц и указала направление, в котором они скрылись. Согласно словам заявительницы, в похищенном рюкзаке находились документы, косметика и планшетный компьютер.
Сотрудники полиции на месте происшествия опросили граждан, которые могли стать свидетелями случившегося и выяснили возможные пути отхода злоумышленниц.
Собранная в ходе оперативных мероприятий информация свидетельствовала о том, что к нападению могут быть причастны две жительницы областного центра 23-х и 21 лет.
По данным полиции, одна из предполагаемых злоумышленниц проживала недалеко от места преступления. Выяснилось, что старшая из девушек ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение кражи, мошенничества, грабежа и разбойного нападения, а младшая — за совершение тайного хищения чужого имущества. Оперативники установили адреса, где могли находиться разыскиваемые. В итоге подозреваемые были задержаны.
В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж", возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению местонахождения похищенного.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.