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Преступления Происшествия

На ул. Гагарина две девушки отобрали рюкзак у прохожей

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники самарской полиции задержали подозреваемых в ограблении 18-летней жительницы областного центра, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Вечером возле одного из домов на ул. Гагарина две девушки отобрали рюкзак у прохожей, после чего скрылись. О произошедшем жертва нападения сообщила в полицию спустя несколько часов после преступления.

Она подробно описала внешность своих обидчиц и указала направление, в котором они скрылись. Согласно словам заявительницы, в похищенном рюкзаке находились документы, косметика и планшетный компьютер.

Сотрудники полиции на месте происшествия опросили граждан, которые могли стать свидетелями случившегося и выяснили возможные пути отхода злоумышленниц.

Собранная в ходе оперативных мероприятий информация свидетельствовала о том, что к нападению могут быть причастны две жительницы областного центра 23-х и 21 лет.

По данным полиции, одна из предполагаемых злоумышленниц проживала недалеко от места преступления. Выяснилось, что старшая из девушек ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение кражи, мошенничества, грабежа и разбойного нападения, а младшая — за совершение тайного хищения чужого имущества. Оперативники установили адреса, где могли находиться разыскиваемые. В итоге подозреваемые были задержаны.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж", возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению местонахождения похищенного.

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