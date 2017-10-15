На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов Дмитрий Азаров провел встречу с ребятами из Самарской области

В воскресенье, 15 октября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который проходит в олимпийском парке Сочи.
Глава региона провел встречу с самарской делегацией участников. Попасть на ВФМС-2017 удостоились 125 ребят-жителей губернии.
Встреча прошла в формате живого общения. Ребята задали Дмитрию Азарову множество вопросов, касающихся развития спорта, образования, бизнеса, кадровой политики, международных отношений в Самарской области.
Участник делегации Алексей Жирухин, представитель федерации лыжных гонок в Самарской области, рассказал, что в Самаре на протяжении четырех лет федерация занимается развитием лыжных гонок и проводит марафон "Сокольи Горы".
За несколько лет марафон из городского мероприятия вышел за пределы области. Уже в этом году в нем планируют принять участие более 500 человек со всей России.
"С самого первого года поддержку нам оказывали городские власти, но марафон растет, и мы бы хотели привлечь к гонкам поддержку областных властей. Насколько это возможно?" — задал вопрос Алексей Жирухин.
Со своей стороны, Дмитрий Азаров ответил, что марафон, безусловно, будет поддержан. "В бюрократии есть хорошая черта — необходимость отслеживать поручения. С вашей стороны, вы направите нам бумагу с предложениями, и мы их рассмотрим. Уже к новому старту зимой подойдем во всеоружие", — обратился глава региона к молодому человеку.
Также Алексей Жирухин рассказал, что на лыжной базе "Чайка" планируется строительство лыжероллерной трассы. Проект находится в финальной стадии завершения.
Сегодня лыжникам приходится тренироваться на дороге вдоль "Чайки", которая пришла в негодность. По словам молодого человека, пока так и не удалось выяснить, в каком подчинении находится дорога.
"Не может быть, чтобы дорога не стояла где-нибудь на балансе. Уверен, что она учтена. Все моменты сегодня будут зафиксированы, и по возвращению в Самару мы этот вопрос отработаем", — сказал Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.