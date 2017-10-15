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На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов Дмитрий Азаров провел встречу с ребятами из Самарской области

СОЧИ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 15 октября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который проходит в олимпийском парке Сочи.

На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов Дмитрий Азаров провел встречу с ребятами из Самарской области На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов Дмитрий Азаров провел встречу с ребятами из Самарской области
Фото: Дмитрий Бурлаков

Глава региона провел встречу с самарской делегацией участников. Попасть на ВФМС-2017 удостоились 125 ребят-жителей губернии.

Встреча прошла в формате живого общения. Ребята задали Дмитрию Азарову множество вопросов, касающихся развития спорта, образования, бизнеса, кадровой политики, международных отношений в Самарской области.

Участник делегации Алексей Жирухин, представитель федерации лыжных гонок в Самарской области, рассказал, что в Самаре на протяжении четырех лет федерация занимается развитием лыжных гонок и проводит марафон "Сокольи Горы".

За несколько лет марафон из городского мероприятия вышел за пределы области. Уже в этом году в нем планируют принять участие более 500 человек со всей России.

"С самого первого года поддержку нам оказывали городские власти, но марафон растет, и мы бы хотели привлечь к гонкам поддержку областных властей. Насколько это возможно?" — задал вопрос Алексей Жирухин.

Со своей стороны, Дмитрий Азаров ответил, что марафон, безусловно, будет поддержан. "В бюрократии есть хорошая черта — необходимость отслеживать поручения. С вашей стороны, вы направите нам бумагу с предложениями, и мы их рассмотрим. Уже к новому старту зимой подойдем во всеоружие", — обратился глава региона к молодому человеку.

Также Алексей Жирухин рассказал, что на лыжной базе "Чайка" планируется строительство лыжероллерной трассы. Проект находится в финальной стадии завершения.

Сегодня лыжникам приходится тренироваться на дороге вдоль "Чайки", которая пришла в негодность. По словам молодого человека, пока так и не удалось выяснить, в каком подчинении находится дорога.  
"Не может быть, чтобы дорога не стояла где-нибудь на балансе. Уверен, что она учтена. Все моменты сегодня будут зафиксированы, и по возвращению в Самару мы этот вопрос отработаем", — сказал Дмитрий Азаров.

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