В Сызрани под колесами легковушки пострадала женщина-пешеход

В воскресенье, 15 октября, в Сызрани произошло ДТП с участием 74-летнего водителя автомобиля Lada Kalina, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, примерно в 21:10 напротив дома № 42 по ул. Смирнова он сбил 59-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
Прибывшие к месту ДТП сотрудники Госавтоинспекции оказали первую помощь пострадавшей.
По факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил