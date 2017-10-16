Из с. Рождествено эвакуирован мужчина с повторным инфарктом

В воскресенье, 15 октября, утром на Центральную спасательную станцию поступил вызов из с. Рождествено, откуда срочно требовалось эвакуировать 60-летнего мужчину с повторным инфарктом, сообщают в ПСС по Самарской области.

В 10:44 от спасательной станции для эвакуации мужчины отошел спасательный катер. И в 11:37 он уже был эвакуирован и передан врачам скорой медицинской помощи для последующей госпитализации.