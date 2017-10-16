Из с. Рождествено эвакуирован мужчина с повторным инфарктом

В воскресенье, 15 октября, утром на Центральную спасательную станцию поступил вызов из с. Рождествено, откуда срочно требовалось эвакуировать 60-летнего мужчину с повторным инфарктом, сообщают в ПСС по Самарской области.
В 10:44 от спасательной станции для эвакуации мужчины отошел спасательный катер. И в 11:37 он уже был эвакуирован и передан врачам скорой медицинской помощи для последующей госпитализации.
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Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат