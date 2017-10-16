Анастасия Павлюченкова выиграла турнир в Гонконге

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова стала победительницей турнира в Гонконге, сообщает championat.com.
В финальном матче она в трех сетах обыграла представляющую Австралию Дарью Гаврилову со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3). Матч продолжался 3 часа 11 минут. Павлюченкова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 13. На счету Гавриловой семь эйсов, 11 ошибок на подаче и восемь брейков. Павлюченкова сравняла счет в личном противостоянии с Гавриловой — 1-1.
Для Павлюченковой титул стал 11-м в карьере и третьим в сезоне-2017. Впервые в карьере Павлюченкова завоевала три титула за один сезон.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!