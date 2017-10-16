Анастасия Павлюченкова выиграла турнир в Гонконге

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова стала победительницей турнира в Гонконге, сообщает championat.com.

В финальном матче она в трех сетах обыграла представляющую Австралию Дарью Гаврилову со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3). Матч продолжался 3 часа 11 минут. Павлюченкова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 13. На счету Гавриловой семь эйсов, 11 ошибок на подаче и восемь брейков. Павлюченкова сравняла счет в личном противостоянии с Гавриловой — 1-1.

Для Павлюченковой титул стал 11-м в карьере и третьим в сезоне-2017. Впервые в карьере Павлюченкова завоевала три титула за один сезон.