В воскресенье, 15 октября, в Орске ХК "ЦСК ВВС" одержал победу над "Южным Уралом" - 5:2.

С самого начала на площадке пошел открытый хоккей. Орчане создавали опасные моменты у ворот Глеба Евдокимова один за другим. На 4 минуте "Южный Урал" заталкивает шайбу в ворота, которую после видео просмотра судья отменил, так как была блокировка вратаря. Прекрасные возможности забить были у Музычко, Чугуева, Васильева, однако шайба не хотела пересекать линию.

На 16 минуте "Южный Урал" подарил возможность гостям поиграть 5 на 3. По очереди удаление получили Иванов, Кропачев и Чугуев. Орчане героическими усилиями сумели выстоять, но сразу же после выхода Чугуева "летчики" открыли счет — 0:1. Больше до конца периода счет не изменялся.

Второй игровой отрезок начался быстрой шайбы "ЦСК ВВС". 0:2 и холодный душ для орчан. Хозяева после пропущенной шайбы прибавили, стали больше лезть на ворота, чем заставляли гостей удаляться. На 35 минуте орчанам удается реализовать большинство. Самым расторопным на пятачке оказался Станислав Соловьев, который отквитал одну шайбу — 1:2.

В третьем периоде на 2 второй минуте орчанам удается реализовать большинство. Сергей Ильин получает передачу и отправляет шайбу в пустые ворота — 2:2. Показалось, что хозяева нашли нить игры, но спустя полторы минуты уже Денис Перетягин вынужден вытаскивать шайбу из своих ворот — 2:3. Орчане всеми силами старались отыграться, однако на 58 минуте встречи гости получают большинство и делают счет 2:4, а спустя 30 секунд в равных составах добивают хозяев и устанавливают окончательный счет — 2:5