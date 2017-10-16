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Животноводство АПК и пищепром

"Велес" присоединяет к себе животноводческий ГУП "Купинское"

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ГУП "Велес" забирает в управление ГУП "Купинское". Оба предприятия принадлежат областному министерству имущественных отношений, пишет "Самарское обозрение".

"Велес" занимается оказанием услуг по поставке животноводческим хозяйствам региона крупного и мелкого рогатого скота. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", эта деятельность по итогам 2016 г. принесла "Велесу" 75 млн руб. выручки и 1,6 млн руб. чистой прибыли.

"Купинское" в с. Купино Безенчукского района занимается выращиванием КРС. 3 октября в ЕГРЮЛ появились сведения о начале процесса реорганизации "Купинского" путем присоединения к "Велесу", возглавляемому Николаем Анкудой. По итогам 2016 года "Купинское" получило выручку в размере 132,6 млн руб. и чистую прибыль 964 тыс. рублей.

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