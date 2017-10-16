"Велес" присоединяет к себе животноводческий ГУП "Купинское"

ГУП "Велес" забирает в управление ГУП "Купинское". Оба предприятия принадлежат областному министерству имущественных отношений, пишет "Самарское обозрение".
"Велес" занимается оказанием услуг по поставке животноводческим хозяйствам региона крупного и мелкого рогатого скота. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", эта деятельность по итогам 2016 г. принесла "Велесу" 75 млн руб. выручки и 1,6 млн руб. чистой прибыли.
"Купинское" в с. Купино Безенчукского района занимается выращиванием КРС. 3 октября в ЕГРЮЛ появились сведения о начале процесса реорганизации "Купинского" путем присоединения к "Велесу", возглавляемому Николаем Анкудой. По итогам 2016 года "Купинское" получило выручку в размере 132,6 млн руб. и чистую прибыль 964 тыс. рублей.
Последние комментарии
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.
интересно когда он поедет за субсидиями в МСХ Самарской обл в 513каб