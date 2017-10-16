Водитель Opel, протаранивший столб, прикинулся пассажиром

В Самаре на Волжском шоссе сотрудники городской автоинспекции и активисты "Ночного патруля" задержали "предположительно нетрезвого" водителя, влетевшего в столб. Мужчина якобы уснул за рулем и едва не протаранил автомобиль активистов и съемочной группы портала "Волга Ньюс".

Поздний вечер субботы, съемочная группа портала присоединяется к одному из экипажей "Ночного патруля". Вместе отправляемся на поиски нетрезвых водителей. Останавливаемся около нескольких круглосуточных ларьков в историческом центре города: никого, все спокойно.

Ребята из экипажа объясняют: "Такое бывает, правда, очень редко. Наверное, вас испугались".

Мы пожимаем плечами и продолжаем путь. Через минуту звонок раздается телефонный звонок: на связи один из очевидцев аварии в Красноглинском районе: "Приезжайте, здесь человека сбили, водитель скрылся"…

На часах уже около часа ночи, едем в сторону ул. Сергея Лазо. На асфальте — уже накрытое тело молодого человека. Позже выяснится, водитель сбил мужчину и скрылся. Машину найдут на обочине Волжского шоссе. Мы едем на место.

В кустах стоит отечественная легковушка. Лобовое стекло разошлось трещинами, нет фары, смят капот — удар, видимо, произошел на большой скорости. В этот момент становится известно: водителя нашли сотрудники ДПС. Прошло меньше часа.

Наша команда садится в автомобиль вместе с активистами "Ночного патруля". В машине: я, оператор и еще два человека. Решаем возвращаться в сторону центра города. Успеваем проехать несколько метров и видим, как со встречки на нас вылетает автомобиль. Он несется "лоб в лоб", но в последний момент резко уходит налево на разделительный барьер. Столб пыли, визг шин и громкий удар. Выбегаем и видим: иномарка влетела в фонарный столб. Бетонная конструкция нависла над машиной.

Пробираемся, через поломанные ветки деревьев, и тут открывается водительская дверь. Из-за руля выходит мужчина, от которого сильно разит. Из носа — кровь, разбиты руки и лицо — сработали подушки безопасности.

"Я это… уснул. Тут. За рулем меня не было", — едва связывает он слова. Меня трясет от страха: этот человек едва не отправил нас четверых на тот свет. "Сейчас все будет нормально. Дайте закурить", — мужчина с трудом связывает слова в предложение.

Активисты "Ночного патруля" вызывают скорую помощь и пожарную службу — надо обесточить фонарную опору.

Мужчина садится на автобусной остановке и смотрит на нас взглядом с поволокой: "Ехал от друга, вообще машина не моя, меня не было за рулем. Но так вот уснул. Потом проснулся. Вы видите".

На наше утверждение, что видели, как он выходил из-за руля — участник аварии только пожимает плечами.

Пожарные приезжают быстро, тут же появляются и врачи. Водитель сообщает, что у него все в порядке.

Постепенно на свежем ночном воздухе он приходит в сознание. В тот момент, когда сотрудники ДПС просят его заполнить необходимые документы, он сообщает мне: "Сейчас я позвоню. Все решит."

Имени и фамилии человека, который должен ему помочь я не разбираю. Зато мужчина с гордостью сообщает, что имеет отношение к организации "Офицеры России".

От медицинского освидетельствования водитель отказался. До этого в нетрезвом состоянии полицейским не попадался. Сотрудники ГИБДД выписали мужчине административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

По информации активистов "Ночного патруля" суд уже принял решение о лишении его водительского удостоверения и обязал выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.