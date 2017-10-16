Сегодня на главной студии ГТРК "Самара" идет большой ремонт. По сути готовится начало новой эпохи самарского телевидения.

Эта студия — без преувеличения — место историческое. За последние 60 лет здесь побывали все, кто оставил след в науке и, конечно, в политике губернии. Здесь снимали ток-шоу, записывали концерты. В эфир выходили информационные и аналитические передачи. Но, это то, что показывали по телевизору. Что-то оставалось и за кадром. Главный съемочный павильон ГТРК Самара — это еще и уникальное техническое сооружение. Куйбышеву в свое время очень повезло — телецентр здесь строили по республиканскому проекту в знак особых заслуг города.

Запас прочности у здания колоссальный — рассчитанный на любые природные катаклизмы, которые даже теоретически могут случиться в нашей климатической зоне. Стены большой студии — из специального бетона. Двери особой конструкции надежно защищают от всех шумов. И, конечно же, свет. На время ремонта его закрыли темными пакетами, но он может создать иллюзию яркого солнечного дня или багрового заката. Чтобы во время передач круглый год в студии была комфортная температура и влажность, 60 лет назад была спроектирована сложная система вентиляции, потребляющая огромное количество энергии. За прошедшие годы техника вышла из строя и была давно снята с производства. Поэтому реконструкция главного съемочного павильона ГТРК "Самара" началась именно с решения этой непростой задачи.

Самое интересное находится глубоко под землей. Здесь точно никогда не был ни один телезритель, и даже большинство тележурналистов в подвал под большой студией не спускались. Инженеры практически с нуля разработали оригинальный проект — с использованием новейших технологий и оборудования ведущих мировых производителей.

Главный инженер ГТРК "Самара" Сергей Жариков: "Были разные предложения, но в итоге было принято решение сделать все очень хорошо, очень качественно. С использованием самых последних достижений инженерной мысли. Именно для телевидения был разработан персонально этот проект. С использованием именно этого оборудования и именно этих материалов. В первую очередь оно должно обеспечивать те требования, которые предъявляются к студиям телезаписи: это минимальный уровень шума, минимальный уровень вибрации, и пыли. Строго определенная влажность и строго определенная температура".

Сегодня сложный этап проектирования, поставки оборудования и монтаж — позади. Работа по созданию нового образа главной студии продолжается. Здесь поменяется буквально все — от пола до потолка. Дизайн разрабатывали ведущие в стране специалисты. И это как раз тот случай, когда стены точно будут помогать создавать интересные яркие программы.