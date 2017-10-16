От Zombie-bar на ул. Самарской в больницу доставили парня с ножевым ранением

Ночью 15 октября от дома на ул. Самарской в Самаре, где располагается Zombie-bar, в больницу доставили 23-летнего парня.

По данным источника в правоохранительных органах, во время конфликта с неизвестными он получил ножевое ранение шеи.

Личности участников конфликта пока не установлены, уголовное дело не возбуждено, ведется проверка обстоятельств произошедшего.