В Самарской области сохранится дождливая погода

По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде октября средняя температура воздуха ожидается на 2°C выше средних многолетних значений.

В понедельник, 16 октября, облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха составит 7… 12°C. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Во вторник, 17 октября, ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха составит 2… 7°C. Днем ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Столбик термометра поднимется от 7 до 12°C. Ветер северный 5-10 м/с.

В среду, 18 октября, ночью местами также пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит 2… 7°C. Днем переменная облачность без существенных осадков. Воздух прогреется от 7 до 12°C. Ветер западный 7-12 м/с.