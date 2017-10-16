Матч "Крыльев Советов" с "Кубанью" рассудит Алексей Сухой

Назначены арбитры на матчи 19 тура ФОНБЕТ-Первенства России.
Игру "Кубань" - "Крылья Советов", которая состоится в Краснодаре 21 октября в 18:00, будет обслуживать следующая бригада арбитров: Алексей Сухой (Люберцы) - Сергей Каруненко (Воронеж), Александр Чекалин (Воронеж); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург); делегат - Яков Брегман (Москва).
При судействе Сухого самарская команда провела две игры, в которых один раз проиграла и один раз сыграла вничью.
Последние комментарии
К сотрудникам правоохранительных органов только одно замечание, по факту случившегося: какого "кипариса" у болельщика оказался фаер? "в возрасте от 20 до 25 лет" - МД не возраст по дате рождения, а состояние мозга.
Если уж брать иносранцев, то уж не белорусов же! Или Серёге скучно?
Ждём-не дождёмся ответного визита
Надеюсь, мы и наши полицейские достойно встретим оренбургских фанатов во время ответного визита! Очень надеюсь.
зря!