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Футбол Спорт

Матч "Крыльев Советов" с "Кубанью" рассудит Алексей Сухой

КРАСНОДАР. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Назначены арбитры на матчи 19 тура ФОНБЕТ-Первенства России.

Игру "Кубань" - "Крылья Советов", которая состоится в Краснодаре 21 октября в 18:00, будет обслуживать следующая бригада арбитров: Алексей Сухой (Люберцы) - Сергей Каруненко (Воронеж), Александр Чекалин (Воронеж); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург); делегат - Яков Брегман (Москва).

При судействе Сухого самарская команда провела две игры, в которых один раз проиграла и один раз сыграла вничью. 

 

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