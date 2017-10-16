Матч "Крыльев Советов" с "Кубанью" рассудит Алексей Сухой

Назначены арбитры на матчи 19 тура ФОНБЕТ-Первенства России.

Игру "Кубань" - "Крылья Советов", которая состоится в Краснодаре 21 октября в 18:00, будет обслуживать следующая бригада арбитров: Алексей Сухой (Люберцы) - Сергей Каруненко (Воронеж), Александр Чекалин (Воронеж); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург); делегат - Яков Брегман (Москва).

При судействе Сухого самарская команда провела две игры, в которых один раз проиграла и один раз сыграла вничью.