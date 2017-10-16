Водитель Chevrolet Niva снес столб на Кряжском шоссе

В Самаре 15 октября, в 12:00, 25-летний водитель Chevrolet Niva, двигаясь по Кряжскому шоссе в сторону ул. 3-я Кряжская, съехал на обочину и врезался в столб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Автомобилиста госпитализировали с травмами.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел ведут проверку.
Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил