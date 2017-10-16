16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Водитель Opel, протаранивший столб, прикинулся пассажиром Под Саратовом уснувший водитель самарской "Газели" протаранил внедорожник В Сызрани под колесами легковушки пострадала женщина-пешеход В Самаре на ул. Стара-Загора сбили 15-летнюю девочку Под Самарой при столкновении с грузовиком погибли водитель и пассажирка "Нивы"

ДТП Происшествия

Водитель Chevrolet Niva снес столб на Кряжском шоссе

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати

В Самаре 15 октября, в 12:00, 25-летний водитель Chevrolet Niva, двигаясь по Кряжскому шоссе в сторону ул. 3-я Кряжская, съехал на обочину и врезался в столб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

Автомобилиста госпитализировали с травмами.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел ведут проверку.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Каньшин 05 октября 2017 06:28 Под Новокуйбышевском под колесами иномарки погиб пешеход

Урод,проблемы создал водителю...

Вася Пупков 27 сентября 2017 18:38 В Самаре на ул. Сергея Лазо нетрезвый водитель Lada Priora насмерть сбил пешехода

Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые

Факир Кукуев 10 сентября 2017 14:36 В Самаре на пересечении улиц Куйбышева и Шостаковича Lada Priora врезалась в столб, водитель погиб

Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.

Мой Мотоблок 29 августа 2017 14:51 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.

Светлана Петрова 06 августа 2017 06:16 УАЗ "Патриот" задавил ребенка на пр. Масленникова в Самаре

в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5