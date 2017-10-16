Регион занял третье место в ПФО по подаче документов на регистрацию прав через МФЦ

Самарская область заняла третье место в Приволжском федеральном округе и 11-е в России по подаче документов на регистрацию прав через многофункциональные центры (МФЦ) по итогам первого полугодия.

Об этом сообщила на коллегии ведомства заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Ольга Суздальцева.

Жители и юридические лица Самарской области сегодня сдают документы на регистрацию прав и кадастровый учет в многофункциональные центры, тогда как еще несколько лет назад все документы подавались в офисы Росреестра.

"Очень сложно было убедить наших заявителей подавать документы именно в многофункциональных центрах, — говорит Ольга Суздальцева. — Это и понятно: все привыкли обращаться в Управление, и сначала с недоверием относились к новому способу подачи документов. Хотя он гораздо удобней, поскольку офисов МФЦ много, они, как правило, находятся в шаговой доступности от дома или работы заявителя. Вместе с тем только таким образом — отделив прием документов от непосредственной работы с этими документами — получилось исключить общение граждан и представителей юридических лиц со специалистами регистрирующего органа. Это серьезный шаг к развитию бесконтактных технологий общения Росреестра с заявителями в Самарской области и важный момент в нашей антикоррупционной работе".

Как сообщили в Управлении Росреестра, специалисты многофункциональных центров, принимающие документы на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет проходили обучение в Управлении. Кроме того, согласно договоренности, специалисты МФЦ могут по телефону уточнить возникший в ходе их деятельности вопрос о новеллах законодательства или о конкретной ситуации заявителя. Такое пристальное внимание к качеству приема документов — не благотворительность Управления, а вполне практичный подход: чем качественнее прием документов в МФЦ, тем меньше приостановок и отказов в регистрации прав и постановки на кадастровый учет.

"Существует показатель, установленный целевыми моделями "Регистрация права собственности" и "Постановка на кадастровый учет, — поясняет Ольга Суздальцева. — Так вот доля приостановлений по регистрации прав не должна превышать 6,6% от общего количества поданных заявлений, а по кадастровому учету — 18%. Доля отказов должна быть еще меньше: 1,2% по регистрации прав и 10% по кадастровому учету. Самарская область данных показателей еще не достигла, хотя положительная динамика уже есть".

В этих же целевых моделях прописана и доля оказания услуг Росреестра через многофункциональные центры. К 31 декабря 2017 г. она должна составлять 70% от общего количества услуг по регистрации прав и по постановке на кадастровый учет. Самарская область этот рубеж успешно перешагнула. Доля услуг по регистрации прав, предоставленных в МФЦ, в самарском регионе составляет уже 95,4%, а по постановке на кадастровый учет — 83,5%. Это на 18% больше в сфере регистрации прав и на 15% больше в сфере кадастрового учета, чем в среднем по России.