АО "Транснефть - Приволга" перекачивает треть российской нефти и вносит весомый вклад в экономику шести регионов

Масштабное строительство и техническое перевооружение магистральных нефтепроводов, внедрение новых отечественных технологий, высокая социальная ответственность — вот базовые принципы, по которым работает АО "Транснефть - Приволга". Это позволяет компании динамично развиваться, вносить весомый вклад в экономику шести регионов присутствия.

Ключевое звено

Самара — один из важнейших узлов нефтетрубопроводного транспорта России. Ответственность за надежную и безопасную эксплуатацию стратегически важных магистральных нефтепроводов (МН) шести регионов: Самарской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Ростовской областей и Республики Татарстан — лежит на самарском предприятии АО "Транснефть - Приволга", входящем в систему ПАО "Транснефть". Его подразделения обеспечивают работоспособность системы трубопроводов протяженностью более 5 тыс. км.

С каждым годом компания увеличивает объемы перекачиваемого углеводородного сырья. Если в 2013 году через территорию Самарской области перекачано 123 млн тонн нефти, то прогноз на 2018 год — более 152 млн тонн. Это почти треть нефти, добываемой в России.

Ключевая задача, которую решает АО "Транснефть - Приволга", как и все компании, входящие в структуру ПАО "Транснефть", — обеспечение надежности, технической и экологической безопасности магистральных нефтепроводов. С этой целью в АО "Транснефть - Приволга" реализуется комплексная программа технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. В 2017 году в нее включены 206 объектов предприятия, на 86 из них работы уже завершены.

Среди наиболее важных объектов МН "Куйбышев — Тихорецк". На нем ведется замена двух участков общей протяженностью около 93 км и реконструируется подводный переход на реке Большой Иргиз. Идет реконструкция подводного перехода МН "Куйбышев — Лисичанск" через реку Хопер и техперевооружение подводного перехода МН "Нижневартовск — Курган — Куйбышев" на реке Самаре.

В рамках проекта по обеспечению подачи нефти на Волгоградский НПЗ в объеме до 14,5 млн тонн в год ведется реконструкция 9 нефтеперекачивающих станций в Самарской, Саратовской и Волгоградской областях.

Продолжается комплексная реконструкция площадки "Самара" — стратегически важного объекта с крупнейшим в Европе резервуарным парком. В частности, до 2024 года будут построены 26 резервуаров общим объемом 550 тыс. куб. м. Сейчас идут работы на 16 объектах.

Активно реализуется экологическая политика ПАО "Транснефть". Только на реконструкцию и строительство очистных сооружений (ОС) в 2017 году АО "Транснефть - Приволга" направит около 331 млн рублей. В Самарской области введут в эксплуатацию новые очистные сооружения на НПС "Покровская" и на НПС "Любецкая". За 2011–2016 годы объем сброса недостаточно очищенных сточных вод уже сокращен на 380 тыс. куб. м. А до 2021 года запланированы реконструкция и строительство очистных сооружений в 10 структурных подразделениях компании.

Стратегический проект

Основная задача ПАО "Транснефть" — развитие системы магистрального трубопроводного транспорта Российской Федерации для полного обеспечения потребностей в транспортировке нефти и нефтепродуктов. Соответствующая Программа развития компании утверждена на период до 2020 года.

Ключевым звеном Программы развития стал инвестиционный проект "Юг", реализация которого проходит при активном участии АО "Транснефть - Приволга" и АО "Черномортранснефть". В рамках проекта на юге России будет создан новый транспортный коридор для экспорта дизельного топлива "Евро-5" через терминалы на Черноморском побережье, а также произойдет расширение поставок нефти на НПЗ Волгоградской области.

В настоящее время завершается второй этап проекта. Построена линейная часть магистральных нефтепродуктопроводов "Волгоград — Тихорецк" протяженностью 498 км и "Волгоградский НПЗ — ГПС "Тингута" протяженностью 55,6 км. Завершены гидравлические испытания и профилеметрия. Построены головные перекачивающие станции — ГПС "Волгоград" и ГПС "Тингута". На действующей НПС "Тихорецк" построен приемо-сдаточный пункт с узлами приема средств очистки и диагностики.

Сотрудники Волгоградского районного нефтепроводного управления уже приступили к опробованию и проведению индивидуальных испытаний оборудования. "Волгоградское РНУ в связи с проектом "Юг" выходит на совершенно новый этап своего развития: ввод магистрали в эксплуатацию добавит без малого 300 рабочих мест", — отметил генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Андрей Сюмак.

На современном уровне

И новое строительство, и реконструкция идут на базе передовых технологий, обеспечивающих высокий уровень надежности, промышленной и экологической безопасности. Эти принципы закреплены в Программе развития ПАО "Транснефть". В рамках программы взят курс на импортозамещение. Значительную часть оборудования выпускают предприятия, входящие в структуру ПАО "Транснефть" — АО "Транснефть - Нефтяные насосы", АО "Транснефтемаш", Тюменский ремонтно-механический завод, Томский завод электроприводов. Что касается АО "Транснефть - Приволга", то сейчас 94% закупаемого и используемого оборудования — отечественного производства.

Следующий год в ПАО "Транснефть" объявлен Годом энергосбережения. В настоящее время в рамках выполнения программы энергосбережения АО "Транснефть - Приволга" за счет оптимизации планирования технологических режимов работы обеспечивается ежегодное снижение удельного потребления электроэнергии на транспортировку нефти. В 2018 году в АО "Транснефть - Приволга" лампы накаливания в 80% светильников будут заменены светодиодными. На Центральной базе производственного обслуживания планируется внедрение фотоэлектрической системы получения энергии — солнечных батарей. А благодаря замене двигателей и насосов на магистральных агрегатах на современные производства дочерних предприятий ПАО "Транснефть" экономия только за 2017 год достигнет 35 млн рублей.

Тесное взаимодействие

Решая стратегические задачи в масштабах страны, АО "Транснефть - Приволга" вносит огромный вклад в обеспечение экономического развития шести регионов своего присутствия. Только в Самарской области сумма уплаченных налогов и сборов в 2018 году вырастет более чем в два с половиной раза по сравнению с 2013 годом.

Объекты АО "Транснефть - Приволга" обслуживают более 5,8 тысячи специалистов, из них около 2,4 тысячи трудятся на территории нашего региона. При этом, как подчеркнул А. Л. Сюмак, за последние годы только в Самарской области создано более 400 новых рабочих мест. К ведению строительно-монтажных работ на объектах АО "Транснефть - Приволга" активно привлекаются предприятия малого и среднего бизнеса.

В регионах присутствия налажено тесное взаимодействие с органами власти по вопросам противодействия несанкционированным врезкам, а также ликвидации нарушений в охранных зонах нефтепроводов. Долгосрочная стратегия АО "Транснефть - Приволга" обеспечивает предприятию стабильное, устойчивое развитие.

Приоритет — социальной ответственности

АО "Транснефть - Приволга" реализует масштабные социальные и экологические программы.

Высокая социальная ответственность — один из ключевых приоритетов АО "Транснефть - Приволга". В рамках адресной программы благотворительности в Самаре реставрируется здание Театра кукол, адресную помощь получат 27 школ регионов присутствия, реализуется масштабная экологическая программа.

В рамках соглашений с региональными правительствами АО "Транснефть - Приволга" ведет активную деятельность в области социальной поддержки регионов присутствия. Например, в Самаре на реставрацию памятника истории и культуры — здания бывшего ресторана "Аквариум", для размещения в нем театра кукол направлено 300 млн рублей.

В рамках корпоративной благотворительной программы развития школьного образования на 2017–2019 годы в 2017 году закуплены оборудование, демонстрационные модели и наглядные пособия для кабинетов физики, химии и математики в школах с. Кротовка Самарской области и г. о. Бугуруслан Оренбургской области. В 2018–2019 годах таких школ будет 27.

Для восстановления популяции рыб в водоемах с 2011 по 2016 год в Саратовское, Волгоградское водохранилище и в водоемы Азово-Черноморского бассейна выпущено более 5 млн штук молоди рыбы — сазана, толстолобика, вырезуба и стерляди. В 2017 году будут выпущены почти 1 млн мальков.

Андрей Сюмак, генеральный директор АО "Транснефть - Приволга":

— Наши ключевые приоритеты — динамичное развитие на базе современных технологий, эффективность, экологическая и производственная безопасность, высокая социальная ответственность. У нас налажено тесное сотрудничество с властью во всех регионах присутствия, компания вносит весомый вклад в их экономическое развитие и социальную стабильность.