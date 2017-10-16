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Муниципалитеты Власть и политика

Мэрия Самары приватизирует помещения в домах-памятниках

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Постановлением администрации Самары утвержден прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. В перечень попали 32 объекта.

Почти треть из них - помещения объектов культурного наследия регионального значения. К продаже предлагаются подвал и семь комнат в четырехэтажном жилом доме 1937 года на пересечении улиц Красноармейской и Агибалова.

Приватизируют также подвал в Доме Е.Ф.Новокрещеновой на ул. Фрунзе, 144, цокольный этаж двухэтажки на Куйбышева, 67, первый этаж Дома Сурошникова на Молодогвардейской, 90, цокольный этаж трехэтажки на Ленинградской, 55, второй этаж жилого дома на Венцека, 36/Фрунзе, 67-69 (Городская купеческая усадьба Жуковых), подвал трехэтажки на Фрунзе, 97-99 (на Фрунзе, 98 - Богадельня купца Л.С.Аржанова) и подвальные помещения жилого дома на Фрунзе, 135. Это объекты 1917 года постройки.

В первом полугодии 2018 г. планируется продать комнаты в двухэтажке 1898 года постройки на ул. Ленинградской, 57. В еще более старом Доме купцов Плехановых 1878 года на ул. Степана Разина, 47 предлагается весь первый этаж. Однако в документе указывается, что этот объект не имеет отношения к памятникам.

Кроме того, кандидатами на продажу стали целые нежилые здания: Дом мещанина П.К.Ивановского на ул. Галактионовской, 30, двухэтажка на ул. Степана Разина, 1, литера В (оба объекта 1917 года постройки) и трехэтажное здание на ул. Степана Разина, 31 1929 года. Эти объекты также не отнесены к памятникам, их планируется приватизировать в 2020 году.

 

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