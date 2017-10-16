В Самаре пройдет тренинг по продажам и переговорам Сергея Азимова

Часто слышите от своих клиентов такие фразы как "Дорого", "Мне ничего не нужно", "Я сам перезвоню"? Как продолжить работу с клиентом после слова "нет" и какие применять техники, чтобы люди с вами соглашались в любой ситуации, можно узнать на тренинге.

Тренинг "Продажи и переговоры" - отличная возможность разобрать техники на реальных примерах, которые приведут к получению желаемого результата - повышению количества закрытых сделок.

Сергей Азимов - ведущий открытых и корпоративных тренингов в России, странах СНГ и западной Европы - входит в ТОП-5 лучших тренеров по продажам по версии salesportal.ru. За 12 лет он провел более 700 тренингов, количество участников превысило 11 тысяч человек. "Настоящие продажи начинаются тогда, - считает Сергей Азимов, - когда клиент говорит: "Нет!" Подробнее о спикере - по ссылке.

После тренинга вы узнаете:

37 техник по переговорам,

400 речевых фраз-заготовок,

как работать с возражениями,

как составлять эффективные скрипты,

как продавать дороже.

Все техники разработаны на основе реальных ситуаций.

По итогам тренинга вы получите готовые техники продаж с речевыми заготовками и алгоритм по ведению переговоров. Это поможет вам сразу же внедрять приобретенные навыки в работу и составлять собственный скрипт продаж вашего товара или услуги.

Количество мест ограниченно! Регистрация на тренинг на сайте или по телефону +7 999 444 86 19.

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