В Самарской области выявили 600 незаконных свалок

Самарские активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) назвали отстающие районы области по ликвидации свалок.

Активисты ОНФ, подводя итоги работы проекта "Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок" в Самарской области за девять месяцев этого года, отметили необходимость усилить межведомственное взаимодействие в этой сфере и объединить усилия общественности, администрации и надзорных органов в качестве важных факторов, которые помогут ускорить ликвидацию свалок в регионе.

"В настоящее время проблема большого количества несанкционированных свалок приобрела размеры национального бедствия. Необходимо усилить межведомственное взаимодействие в этой сфере, выработать систему мер по воздействию на недобросовестных людей, допускающих загрязнение окружающей среды. И здесь не обойтись без объединения усилий общественности, администрации и надзорных органов", - выразил позицию координатор "Центра мониторинга ОНФ по экологии и защите леса" в Самарской области Сергей Мирошниченко.

Активисты региона выявили 600 мест незаконного хранения отходов бытового и строительного мусора, а также загрязнения почв производственными отходами. Часть свалок ликвидировали сами активисты, а часть в рабочем порядке устраняли муниципалитеты. По всем случаям серьезных нарушений природоохранного законодательства благодаря эффективному взаимодействию с прокуратурой и природоохранными надзорными органами дана прокурорская оценка. По данным Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры, за девять месяцев этого года выявлено 250 нарушений законодательства, возбуждено 30 дел об административных правонарушениях, по трем сигналам ведется расследование.

В частности, по итогам исследования отобранных проб почвы на месте незаконного складирования отходов на территории Богатовского района Самарской области прокуратурой установлено, что суммарный размер вреда от загрязнения почвы производственными, бытовыми отходами и тяжелыми металлами цинка составил 90 млн рублей. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело. Мирошниченко считает, что это результат бездействия администрации Богатовского района, которая "не спешит реагировать ни на сигналы общественности, ни на выводы прокурорской проверки". Аналогичные нарекания активисты ОНФ высказывают в отношении руководителей Волжского и Красноярского районов.

В качестве позитивных примеров сотрудничества по ликвидации незаконных свалок на территории региона Сергей Мирошниченко привел оперативное реагирование руководства городов Самары и Тольятти, а также Ставропольского, Сергиевского и Кинель-Черкасского районов на сигналы активистов и проведение совместных субботников. Так, молодые активисты Тольятти регулярно проводят субботники в городе, в рекреационных зонах, дачных массивах.

Для того чтобы ускорить темпы ликвидации незаконных свалок, эксперты предложили выработать план по проведению месячника совместных рейдов по выявлению нелицензированных перевозчиков мусора, а также синхронизировать данные о свалках, имеющиеся у ОНФ, муниципалитетов и министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, для того, чтобы эффективно направить организационные и бюджетные средства на ликвидацию мусора.

Всего на интерактивной карте свалок ОНФ сейчас обозначено около 14 тыс. поступивших и проверенных нарушений в сфере обращения с отходами.

"Это и свалки, и "серые" полигоны как коммунальных, так и строительных отходов, а также другие экологические нарушения, как, например, заброшенные развалившиеся здания в Арктической зоне. Все это говорит о том, что наших граждан действительно волнует эта проблема и они не хотят сидеть сложа руки и готовы вместе с Народным фронтом делать нашу страну чище", - отметил координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов.

Он добавил, что сейчас эксперты Народного фронта готовят рейтинг эффективности регионов по устранению нарушений в сфере обращения с отходами.

"Работа в рамках нашего проекта идет во всех российских регионах, и мы оцениваем ее эффективность в каждом субъекте, учитывая количество выявленных объектов, сколько из них находится в работе, сколько устранено. Каждый регион получает свой коэффициент. Рейтинг мы представим к концу года, так что пока у региональных властей есть шанс улучшить свои показатели", - резюмировал Миронов.