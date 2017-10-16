Территорию больницы Пирогова благоустраивают к чемпионату мира по футболу

Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И.Пирогова продолжает готовиться к работе во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм. Закупается новое оборудование, в корпусах проводятся ремонтные работы, идет активное благоустройство территории.
Территория больницы кардинально меняется: спиливают старые деревья и высаживают молодые, вывозят мусор, устанавливают новое ограждение, меняют освещение, преображают пешеходную зону.
В настоящее время в больнице обустроена автостоянка на 350 парковочных мест, появились новые газоны, заменено ограждение.
В благоустройстве территории активно участвуют и сотрудники больницы, которые еженедельно проводят субботники. Так, коллектив учреждения существенно преобразил территорию между двумя основными лечебными корпусами. Для пациентов здесь появилась комфортная зона отдыха, на которой уже высажены новые деревья, спланированы газоны с установкой лавочек и урн.
Для таких масштабных работ потребовалось завезти 600 тонн асфальтового покрытия, 350 тонн щебня, 250 тонн песка, 1000 тонн чернозема.
Кроме того, проводится совместная работа по благоустройству территории вдоль улицы Полевой. Силами администрации города и больницы с прилегающей к центральному въезду территории убраны торговые киоски. Тротуар выложен плиткой, заменен забор, с территории вывезен мусор, обустроены современные газоны.
Последние комментарии
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.