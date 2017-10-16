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ЖКХ и благоустройство Общество

Территорию больницы Пирогова благоустраивают к чемпионату мира по футболу

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И.Пирогова продолжает готовиться к работе во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм. Закупается новое оборудование, в корпусах проводятся ремонтные работы, идет активное благоустройство территории.

Территория больницы кардинально меняется: спиливают старые деревья и высаживают молодые, вывозят мусор, устанавливают новое ограждение, меняют освещение, преображают пешеходную зону.
В настоящее время в больнице обустроена автостоянка на 350 парковочных мест, появились новые газоны, заменено ограждение.

В благоустройстве территории активно участвуют и сотрудники больницы, которые еженедельно проводят субботники. Так, коллектив учреждения существенно преобразил территорию между двумя основными лечебными корпусами. Для пациентов здесь появилась комфортная зона отдыха, на которой уже высажены новые деревья, спланированы газоны с установкой лавочек и урн.
Для таких масштабных работ потребовалось завезти 600 тонн асфальтового покрытия, 350 тонн щебня, 250 тонн песка, 1000 тонн чернозема.

Кроме того, проводится совместная работа по благоустройству территории вдоль улицы Полевой. Силами администрации города и больницы с прилегающей к центральному въезду территории убраны торговые киоски. Тротуар выложен плиткой, заменен забор, с территории вывезен мусор, обустроены современные газоны.

Гид потребителя

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