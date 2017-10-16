В Самарской области оценят уровень благоустройства дворов

В Самарской области утвержден порядок инвентаризации уровня благоустройства дворов и общественных пространств, сообщает пресс-служба областного правительства.

11 октября подписано постановление правительства Самарской области №642 "Об утверждении порядка проведения на территории Самарской области инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Цель инвентаризации - оценить состояние сферы благоустройства в муниципалитетах, определить перечень дворов и общественных территорий, проанализировать их состояние, выявить территории, требующие благоустройства.

Инвентаризация проводится в два этапа. Первый этап - в срок до 25 октября - инвентаризация дворовых и общественных территорий. Второй этап - в срок до 15 июля 2018 года - инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

"Инвентаризация проводится с целью оценить степень благоустройства дворов и общественных пространств и на основании этой объективной информации сформировать адресный перечень и мероприятия для включения в муниципальные программы по формированию комфортной городской среды на 2018-2022 годы", - отметил заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Ульянкин.

Для проведения инвентаризации формируется специальная комиссия, в ее состав входят представители органа местного самоуправления, управляющей компании и заинтересованных лиц. По итогам обхода и анализа дворовых и общественных территорий инвентаризационная комиссия составляет паспорт благоустройства обследуемой территории. В нем должны быть указаны границы двора или общественной территории, а также описаны все элементы благоустройства, расположенные в пределах этих территорий, с фотофиксацией и необходимыми комментариями. Муниципалитеты региона уже приступили к этой работе.

Инвентаризация уровня благоустройства дворов и общественных территорий - это очередной этап реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В рамках реализации этого проекта в Самарской области в 2017 году приведут в порядок 1468 дворовых территорий, а также четвертую очередь набережной Волги, площадь Куйбышева и Струковский сад.