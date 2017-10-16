В Самарской области оценят уровень благоустройства дворов

В Самарской области утвержден порядок инвентаризации уровня благоустройства дворов и общественных пространств, сообщает пресс-служба областного правительства.
11 октября подписано постановление правительства Самарской области №642 "Об утверждении порядка проведения на территории Самарской области инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Цель инвентаризации - оценить состояние сферы благоустройства в муниципалитетах, определить перечень дворов и общественных территорий, проанализировать их состояние, выявить территории, требующие благоустройства.
Инвентаризация проводится в два этапа. Первый этап - в срок до 25 октября - инвентаризация дворовых и общественных территорий. Второй этап - в срок до 15 июля 2018 года - инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
"Инвентаризация проводится с целью оценить степень благоустройства дворов и общественных пространств и на основании этой объективной информации сформировать адресный перечень и мероприятия для включения в муниципальные программы по формированию комфортной городской среды на 2018-2022 годы", - отметил заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Ульянкин.
Для проведения инвентаризации формируется специальная комиссия, в ее состав входят представители органа местного самоуправления, управляющей компании и заинтересованных лиц. По итогам обхода и анализа дворовых и общественных территорий инвентаризационная комиссия составляет паспорт благоустройства обследуемой территории. В нем должны быть указаны границы двора или общественной территории, а также описаны все элементы благоустройства, расположенные в пределах этих территорий, с фотофиксацией и необходимыми комментариями. Муниципалитеты региона уже приступили к этой работе.
Инвентаризация уровня благоустройства дворов и общественных территорий - это очередной этап реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
В рамках реализации этого проекта в Самарской области в 2017 году приведут в порядок 1468 дворовых территорий, а также четвертую очередь набережной Волги, площадь Куйбышева и Струковский сад.
Последние комментарии
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.