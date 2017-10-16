За нарушение облика зданий, самовольный спил деревьев и нелегальную утилизацию мусора будут штрафовать

Закон о нарушениях правил благоустройства будет конкретизирован. Такое решение депутаты губернской думы приняли в понедельник, 16 октября, в рамках комитета по местному самоуправлению.

"В первом полугодии мы уже вносили изменения в закон", - рассказал представитель правового управления думы Роман Ляопаров. Тогда в документе появилась новая статья, предусматривающая штрафы за неисполнение обязанностей, предусмотренных муниципальными правилами благоустройства.

Такая формулировка не устроила прокуратуру. Ведомство попросило конкретизировать, о каких именно обязанностях идет речь.

В итоге депутаты остановились на трех случаях. Первый - формирование или изменение архитектурно-строительного облика здания без согласования в установленном порядке. За это граждане будут оштрафованы на 1-3 тыс. руб., должностные лица - на 10-15 тыс. руб. и юрлица - на 70-120 тыс. рублей.

Также штраф накладывается при самовольном сносе и пересадке деревьев и кустарников. За это граждане могут заплатить 2-4 тыс. руб., должностные лица - 10-15 тыс. руб., а юрлица - 70-120 тыс. рублей.

Третий вид нарушения - перемещение строительных отходов, в том числе грунтов, без разрешения. За него граждане штрафуются на сумму 3-5 тыс. руб., должностные лица - 20-40 тыс. руб., юрлица - 150-200 тыс. рублей.

Составлять протоколы на нарушителей будут члены административных комиссий, некоторые сотрудники органов местного самоуправления, главы администраций поселений и их замы.