За нарушение облика зданий, самовольный спил деревьев и нелегальную утилизацию мусора будут штрафовать

Закон о нарушениях правил благоустройства будет конкретизирован. Такое решение депутаты губернской думы приняли в понедельник, 16 октября, в рамках комитета по местному самоуправлению.
"В первом полугодии мы уже вносили изменения в закон", - рассказал представитель правового управления думы Роман Ляопаров. Тогда в документе появилась новая статья, предусматривающая штрафы за неисполнение обязанностей, предусмотренных муниципальными правилами благоустройства.
Такая формулировка не устроила прокуратуру. Ведомство попросило конкретизировать, о каких именно обязанностях идет речь.
В итоге депутаты остановились на трех случаях. Первый - формирование или изменение архитектурно-строительного облика здания без согласования в установленном порядке. За это граждане будут оштрафованы на 1-3 тыс. руб., должностные лица - на 10-15 тыс. руб. и юрлица - на 70-120 тыс. рублей.
Также штраф накладывается при самовольном сносе и пересадке деревьев и кустарников. За это граждане могут заплатить 2-4 тыс. руб., должностные лица - 10-15 тыс. руб., а юрлица - 70-120 тыс. рублей.
Третий вид нарушения - перемещение строительных отходов, в том числе грунтов, без разрешения. За него граждане штрафуются на сумму 3-5 тыс. руб., должностные лица - 20-40 тыс. руб., юрлица - 150-200 тыс. рублей.
Составлять протоколы на нарушителей будут члены административных комиссий, некоторые сотрудники органов местного самоуправления, главы администраций поселений и их замы.
Последние комментарии
Наконец Самара проснулась от "рыбаковщины"
власть упреждает этим законом показатели преступности, которые они видят в статистике. Потребление алкоголя—криминогенный фактор в криминоголии написано.
Никто никому не мешает купить в суботу или в будние дни. и выпить в воскресение
Строительные площадки плевать хотели на все законы. Гастарбайтеры включают бетономешалки и подъемники с рассвета, мешая ночному сну, не что отдыху днем! "Сервис Д " на 3 Проезде и Печерской например. У них рабочий день с 700 утра в обход всех законов. Кто их накажет?
Популизм — 100% !!! Те, кто придумывает такие законы, скорее всего хотят выслужиться перед кем-то! Мне 38 лет, почему после работы в своём офисе в воскресенье после 18-00 я не могу купить 1 бут. чешского пива за 250 руб. ? Тот, кто придумывает такие законы, наверное сам имеет проблемы со спиртным, а у меня их нет, и не надо меня ограничивать.Я сам себя контролирую.