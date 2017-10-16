16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За нарушение облика зданий, самовольный спил деревьев и нелегальную утилизацию мусора будут штрафовать Виктор Сазонов: "Мы должны оперативно проработать вопрос с мерами социальной поддержки населения" Общественная палата формирует новый созыв Фонду капитального ремонта изменили условия кредитования На финансирование народных дружин направят 50 млн рублей

Законотворчество Власть и политика

За нарушение облика зданий, самовольный спил деревьев и нелегальную утилизацию мусора будут штрафовать

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 36
Версия для печати

Закон о нарушениях правил благоустройства будет конкретизирован. Такое решение депутаты губернской думы приняли в понедельник, 16 октября, в рамках комитета по местному самоуправлению.

"В первом полугодии мы уже вносили изменения в закон", - рассказал представитель правового управления думы Роман Ляопаров. Тогда в документе появилась новая статья, предусматривающая штрафы за неисполнение обязанностей, предусмотренных муниципальными правилами благоустройства.

Такая формулировка не устроила прокуратуру. Ведомство попросило конкретизировать, о каких именно обязанностях идет речь.

В итоге депутаты остановились на трех случаях. Первый - формирование или изменение архитектурно-строительного облика здания без согласования в установленном порядке. За это граждане будут оштрафованы на 1-3 тыс. руб., должностные лица - на 10-15 тыс. руб. и юрлица - на 70-120 тыс. рублей.

Также штраф накладывается при самовольном сносе и пересадке деревьев и кустарников. За это граждане могут заплатить 2-4 тыс. руб., должностные лица - 10-15 тыс. руб., а юрлица - 70-120 тыс. рублей.

Третий вид нарушения - перемещение строительных отходов, в том числе грунтов, без разрешения. За него граждане штрафуются на сумму 3-5 тыс. руб., должностные лица - 20-40 тыс. руб., юрлица - 150-200 тыс. рублей.

Составлять протоколы на нарушителей будут члены административных комиссий, некоторые сотрудники органов местного самоуправления, главы администраций поселений и их замы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 19 апреля 2016 11:21 В Госдуме повторно рассмотрят инициативу самарских депутатов по памятникам культуры, находящимся в частной собственности

Наконец Самара проснулась от "рыбаковщины"

Нина Павловна 29 июля 2015 13:51 С 1 августа дополнительно ограничат торговлю спиртным

власть упреждает этим законом показатели преступности, которые они видят в статистике. Потребление алкоголя—криминогенный фактор в криминоголии написано.

Алексей Леший 24 июня 2015 12:12 С 1 августа дополнительно ограничат торговлю спиртным

Никто никому не мешает купить в суботу или в будние дни. и выпить в воскресение

Лика 24 июня 2015 11:38 Депутаты хотят подарить самарцам дневной сон

Строительные площадки плевать хотели на все законы. Гастарбайтеры включают бетономешалки и подъемники с рассвета, мешая ночному сну, не что отдыху днем! "Сервис Д " на 3 Проезде и Печерской например. У них рабочий день с 700 утра в обход всех законов. Кто их накажет?

Виталий Луканов 24 июня 2015 09:09 С 1 августа дополнительно ограничат торговлю спиртным

Популизм — 100% !!! Те, кто придумывает такие законы, скорее всего хотят выслужиться перед кем-то! Мне 38 лет, почему после работы в своём офисе в воскресенье после 18-00 я не могу купить 1 бут. чешского пива за 250 руб. ? Тот, кто придумывает такие законы, наверное сам имеет проблемы со спиртным, а у меня их нет, и не надо меня ограничивать.Я сам себя контролирую.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5