Самарские активисты ОНФ назвали отстающие районы области по ликвидации свалок

Активисты Общероссийского Народного фронта подвели итоги работы проекта "Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок" в Самарской области за девять месяцев этого года, сообщает пресс-служба ОНФ.

По данным ОНФ, в число неблагополучных районов попали Борский район (из восьми выявленных свалок ни одной не ликвидировано), Волжский район (выявлено 22 свалки, ликвидировано - ноль), Богатовский район (из 15 свалок не ликвидировано ни одной), Красноярский район (из 35 свалок ликвидирована одна), Кинельский район (из 15 свалок ликвидировано две).

Всего активистами региона выявлено 600 мест незаконного хранения отходов бытового и строительного мусора, а также загрязнения почв производственными отходами. Часть свалок ликвидировали сами активисты, часть свалок в рабочем порядке устраняли муниципалитеты. По всем случаям серьезных нарушений природоохранного законодательства дана прокурорская оценка. По данным Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры, за девять месяцев текущего года выявлено 250 нарушений законодательства, возбуждено 30 дел об административных правонарушениях, по трем сигналам ведется расследование.

В частности, по итогам исследования отобранных проб почвы на месте незаконного складирования отходов на территории Богатовского района Самарской области прокуратурой установлено, что суммарный размер вреда от загрязнения почвы производственными, бытовыми отходами и тяжелыми металлами цинка составил 90 млн рублей. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело.

Активисты ОНФ считают, что это результат бездействия администрации Богатовского района, которая "не спешит реагировать ни на сигналы общественности, ни на выводы прокурорской проверки". Аналогичные нарекания активисты ОНФ высказывают в отношение руководителей Волжского и Красноярского районов.

В качестве позитивных примеров сотрудничества по ликвидации незаконных свалок на территории региона координатор "Центра мониторинга ОНФ по экологии и защите леса" в Самарской области Сергей Мирошниченко привел оперативное реагирование руководства Самары и Тольятти, а также Ставропольского, Сергиевского и Кинель-Черкасского района на сигналы активистов и проведение совместных субботников. Так, в Ставропольском районе выявлено 164 свалки, из них ликвидировано 52. В Тольятти из 159 выявленных свалок было убрано 33. По Самаре активисты выявили 61 несанкционированную свалку, из них 11 уже убрано.

Для того чтобы ускорить темпы ликвидации незаконных свалок, эксперты предложили выработать план по проведению месячника совместных рейдов по выявлению нелицензированных перевозчиков мусора, а также синхронизировать данные о свалках, имеющиеся у ОНФ, муниципалитетов и министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, для того, чтобы эффективно направить организационные и бюджетные средства на ликвидацию мусора.

Эксперт регионального отделения ОНФ в Самарской области Денис Волков отметил: "С помощью общественности мы достаточно оперативно выявляем очаги загрязнения, но это не дает желаемых результатов. Задача сегодня состоит не только в том, чтобы обнаружить свалки, общая задача - их ликвидировать".

Всего на интерактивной карте свалок ОНФ сейчас обозначено около 14 тыс. поступивших и проверенных нарушений в сфере обращения с отходами.

"Это и свалки, и "серые" полигоны как коммунальных, так и строительных отходов, а также другие экологические нарушения. Все это говорит о том, что наших граждан действительно волнует эта проблема и они не хотят сидеть сложа руки и готовы вместе с Народным фронтом делать нашу страну чище", - отметил координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов.

Он добавил, что сейчас эксперты Народного фронта готовят рейтинг эффективности регионов по устранению нарушений в сфере обращения с отходами.

"Работа в рамках нашего проекта идет во всех российских регионах, и мы оцениваем ее эффективность в каждом субъекте, учитывая количество выявленных объектов, сколько из них находится в работе, сколько устранено. Каждый регион получает свой коэффициент. Рейтинг мы представим к концу года, так что пока у региональных властей есть шанс улучшить свои показатели", - резюмировал Миронов.