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Суды Происшествия

Вступил в силу приговор о вырубке деревьев на Сорокиных Хуторах

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 октября, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения приговор Кировского райсуда Самары от 20 июня 2017 г. по уголовному делу о вырубке леса на Сорокиных Хуторах, фигурантами которого являлись гендиректор ЗАО "Арго-Моторс" Сергей Быватов, директор самарского ООО "Риэлт-Групп" Григорий Сорокин и самарец Алексей Беляев, который руководил вырубкой, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде.

Напомним, Кировский районный суд назначил Быватову штраф 2 млн руб., но освободил его от наказания по амнистии в честь 70-летия Победы. Сорокин также получил штраф (1 млн руб.) и также по амнистии освобожден от наказания.

Третий обвиняемый Алексей Беляев получил реальное лишение свободы. Как сообщалось ранее, произошло это потому, что он уже имел два условных приговора, вынесенных ранее Красноглинским райсудом, и на момент совершения этого преступления находился под условным сроком. Поэтому за историю с вырубкой деревьев суд назначил ему полтора года, а прибавив к этому неотбытый срок по прошлым приговорам, всего дал три с половиной года лишения свободы. Его взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, Кировским райсуд рассмотрел гражданский иск к обвиняемым. Суд снизил сумму заявленного ущерба с 18 млн руб. до 13 с лишним миллионов и постановил, что осужденные должны выплатить эти деньги городу в солидарном порядке.

Приговор Кировского райсуда был обжалован. После провозглашения решения апелляционной инстанции Самарского областного суда он считается вступившим в силу.

Напомним, в ночь на 8 марта 2014 г. на площади более чем половина гектара на Сорокиных Хуторах вырубили 216 дубов, кленов и лип, чтобы освободить площадку под строительство второго дилерского центра Audi в Самаре. Позже после обращения в прокуратуру областного министра лесного хозяйства Александра Ларионова появилось уголовное дело с тремя фигурантами Быватовым, Сорокиным и Беляевым.

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Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу

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Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.

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