Выставочный стенд Самарской области на ВФМС-2017 работает и как дискуссионная площадка

Выставочный стенд Самарской области, расположенный в Главном медиацентре Олимпийского парка в Сочи, подготовил для участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов разнообразную программу.

Помимо основных экспонатов - интерактивного анатомического стола "Пирогов", макета уникального этнокультурного комплекса "Парк дружбы народов", тематической экспозиции символов Самарской области и зоны для создания 3D-рисунков посредством специальных ручек, - на стенде установлен видеоэкран с функцией ВКС.

В понедельник, 16 октября, состоялся первой телемост с Самарой. Студия для ВКС располагается в Общественной палате Самарской области. На связь с Сочи вышла представитель ЗАО "Группа компаний АКОМ" Анна Петрова.

Перед участниками ВФМС она выступила с докладом "Энергия для людей без границ" об инновационных возможностях энергетики будущего в Internet of Energy (EnergyNet). Она отметила, что использование принципов EnergyNet открывает новые возможности как для самой Сети, так и для конечных потребителей.

В программе выставочного стенда Самарской области запланировано еще несколько телемостов с губернией.

Как отметил врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Владислав Лихачев, стенд Самарской области уникален благодаря его многозадачности.

Проведение телемостов посредством ВКС открывает безграничные возможности для общения. В свободное от видеолекций время на экране транслируются ролики, в том числе и с английскими субтитрами, рассказывающие об истории Самарской области и современных сферах жизни региона.

"Мы надеемся, что благодаря этому формату работы выставочного стенда мы сможем заинтересовать иностранных участников и гостей из других регионов России. Мы рассказываем о разработках наших ученых, знакомим с инвестиционной привлекательностью губернских предприятий, показываем туристическую привлекательность Самарской области и приглашаем участников ВФМС приехать к нам в следующем году на игры чемпионата мира по футболу FIFA", - рассказал Владислав Лихачев.

Как отметил руководитель регионального подготовительного комитета к ВФМС от Самарской области Дмитрий Камынин, участники фестиваля с большим интересом работают на стенде Самарской области, причем заглядывают на него не только гости, но и соседи из ПФО, которым Самара хороша знакома по молодежному форуму ПФО "iВолга".

"К нам на стенд приходят ребята из других регионов, и мы видим, что многим Самарская область знакома. Например, они знают о нашем автогиганте - ПАО "АвтоВАЗ", это один из символов региона. LADA Vesta является официальным автомобилем ВФМС. Но у Самарской области есть и множество других поводов для гордости. И сегодня перед нами стоит задача - заявить о нашем успешном, процветающем регионе на весь мир", - отметил Дмитрий Камынин.